Il caffè è una delle bevande più bevute al mondo, una costante quotidiana, un rito al quale nessuno riesce a rinunciare.

È ottenuto dalla macinazione dei semi della pianta appartenente al genere Coffea, poi miscelato e torrefatto.

Il miglior modo per iniziare la giornata è sicuramente quello di gustare una piacevole tazza di un buon caffè. Tuttavia per alcune persone il caffè bevuto a stomaco vuoto potrebbe provocare danni alla salute, in particolare al sistema digestivo.

Quando si assume il caffè, senza aver prima mangiato qualcosa, si potrebbe contribuire ad incrementare la secrezione gastrica.

Il caffè se bevuto a digiuno aumenta la produzione di acido cloridrico che è il principale componente del succo gastrico.

In soggetti sensibili l’aumento dell’acido potrebbe, nel corso del tempo, procurare gastriti, ulcere e reflussi gastroesofagei.

L’ideale per scongiurare questi effetti collaterali sarebbe quello di bere il caffè dopo aver fatto colazione.

Per chi non vuole rinunciare al gusto e al piacere del buon caffè, ecco l’espresso più digeribile con poca caffeina che non procura bruciore allo stomaco

Una valida alternativa potrebbe essere il caffè decerato.

Il caffè decerato si ottiene sottoponendo il caffè ad una lavorazione che va ad eliminare le cere che sono presenti naturalmente su ogni singolo chicco

Lavorazione che andrà a diminuire anche la presenza di caffeina, riducendola notevolmente.

Queste cere, in soggetti sensibili, potrebbero procurare un aumento dell’acidità gastrica, oltre a risultare poco digeribili.

Dunque per molte persone non essendo più il caffè un piacere, ma solo la causa di fastidi, come bruciore allo stomaco, spesso rinunciano al piacere di una buona tazza di caffè.

Il caffè decerato è un caffè più gentile e delicato, con minore acidità dove gusto e aroma rimangono inalterati.

Un prodotto innovativo, per chi non vuole rinunciare al gusto, da poter essere assaporato, sempre con moderazione, anche da chi non soffre di problemi digestivi.

