Rateizzazione delle imposte: cosa fare e come fare? Le date

Rateizzazione delle imposte: cosa bisogna fare per averla? Andiamo a vederlo.

Cosa è possibile rateizzare

L’Irpef, così come Ires, Irap, cedolare secca e tutte le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2020, potranno essere rateizzate, sia per quanto riguarda il saldo dovuto per il 2019 che l’acconto d’imposta relativo al 2020.

Per il versamento del saldo d’imposta e di prima rata di acconto Irpef è ammessa la rateizzazione fino ad un massimo di 6 rate, da completare entro il mese di novembre.

Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte sui redditi, compresi i contributi risultanti dal quadro RR sulla quota eccedente il minimale.

Cosa non è possibile rateizzare

L’unica scadenza non rateizzabile è quella del 30 novembre, relativa al secondo acconto delle imposte e dei contributi.

Rateizzazione delle imposte

Il calendario delle scadenze fiscali per il 2020

Secondo le regole ordinarie, i contribuenti non titolari o titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2020 (20 luglio 2020 per soggetti ISA e forfettari) ovvero entro i successivi 30 giorni (il 30 luglio) maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo.

Si riportano di seguito le tabelle con le scadenze contenute nelle istruzioni del modello Redditi 2020 pubblicate dall’Agenzia delle Entrate:

Contribuenti non titolari di partita IVA

RATA VERSAMENTO INTERESSI % VERSAMENTO* INTERESSI %

1^ 30 giugno 30 luglio

2^ 31 luglio 0,33 31 luglio

3^ 31 agosto 0,66 31 agosto 0,33

4^ 30 settembre 0,99 30 settembre 0,66

5^ 02 novembre 1,32 02 novembre 1,32

6^ 30 novembre 1,65 30 novembre 1,32

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Contribuenti titolari di partita IVA

RATA VERSAMENTO INTERESSI % VERSAMENTO* INTERESSI %

1^ 30 giugno (20 luglio per soggetti ISA e forfettari) 30 luglio

2^ 16 luglio 0,18 20 agosto

3^ 20 agosto 0,51 16 settembre 0,51

4^ 16 settembre 0,84 16 ottobre 0,84

5^ 16 ottobre 1,17 16 novembre 1,17

6^ 16 novembre 1,50

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Approfondimento

