I cibi che rimangono aperti in frigorifero da sempre sollevano forti dubbi. Spesso ci troviamo a chiederci: “Faranno bene al nostro organismo?”. Quanto durano i cibi in frigorifero una volta aperti? Effettivamente questo è un quesito importante da porsi. Soprattutto perché la nostra salute dipende tanto da cosa mangiamo. E con i cibi lasciati aperti in frigorifero, c’è poco da scherzare. Potrebbero infatti provocare serie patologie. Per non parlare poi delle infezioni! Soprattutto adesso che le temperature sono più alte. Quindi cerchiamo di capire quanto durano i cibi in frigorifero una volta aperti. Ovviamente, ci saranno delle differenze in base agli alimenti! Vediamo quali.

Frutta e verdura

Se avete già aperto un barattolo di frutta e verdura, potete stare tranquilli. I tempi di conservazione sono abbastanza lunghi. Addirittura, potrete consumare il cibo senza correre rischi anche dopo una settimana. Cercate però di fare attenzione a come conservate questi alimenti. Eliminate dal vostro frigorifero contenitori in latta! Quelli in vetro trasparenti saranno perfetti!

Uova

Per quanto riguarda le uova, il discorso è un po’ più delicato. Dovete prestare molta attenzione! Potete conservarle per un mese se sono chiuse, ma una volta rotte dovrete agire con accortezza. Non potrete consumare infatti tuorlo e albume dopo solo due giorni. Stesso discorso vale per gli affettati, che sono veramente delicati! Cercate di consumarli appena aperti, o conservateli in contenitori in plastica ermetici per sicurezza.

Salse

I contorni e le salse possono davvero diventare pericolosi. Una volta aperti, non lasciate passare più di tre giorni. Cercate di mangiarli il giorno successivo. Per essere sicuri, assaggiateli sempre prima di usarli. Un sapore particolare potrebbe svelarvi che non sono più commestibili!

Latte

Il latte è un altro alimento a cui dobbiamo prestare attenzione. Non si potrà bere, una volta aperto, oltre i due giorni. Il rischio? Bere latte rancido, che avrebbe delle conseguenze molto serie! Nessun pericolo invece per burro e sottilette, potrete mangiarne a volontà quando volete!

Bene, ora sapete quanto durano i cibi in frigorifero una volta aperti. Prestate attenzione, è questione di salute!