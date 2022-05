La tecnologia ha migliorato indubbiamente la vita di tutti noi. Dalla possibilità di comunicare in maniera economica a quella di avere a disposizione informazioni a portata di click e ci più ne ha più ne metta. Secondo alcuni, però, con l’uso dilagante degli smartphone si è perso un certo romanticismo. Non si scrivono più lettere e cartoline e la vicinanza virtuale a volte ci allontana. Per questo motivo, sono nati diversi strumenti che riportano il romanticismo del passato, proprio come quello di cui parleremo oggi. Spiegheremo perché ragazzini e cinquantenni stanno andando in visibilio per questo strumento tecnologico da provare per emozionarsi.

La bellezza di un messaggio inaspettato

Se pensiamo al modo in cui comunichiamo, ci rendiamo conto che è cambiato in modo profondo. Se prima tutti noi avevamo un telefono fisso che non ci permetteva di conoscere il numero del mittente, ora sappiamo sempre chi sta chiamando. Prima anche per comunicazioni minime era necessario telefonare, mentre adesso basta un SMS. Se prima si trascorrevano ore al telefono per confidarsi con gli amici, ora in molti mandano i messaggi vocali che possono essere ascoltati anche successivamente.

Se ci pensiamo, ora nessuno di noi riceve messaggi inaspettati. Sappiamo sempre chi ci ha scritto e chi ci sta chiamando. Forse è anche per riportare in auge la bellezza di questo mistero perduto che sono state create le applicazioni che imitano il funzionamento dei walkie-talkie.

Ragazzini e cinquantenni stanno andando in visibilio per questa applicazione di messaggistica che ci riporta al passato

Queste applicazioni permettono di usare il microfono del telefono per comunicare istantaneamente con un altro dispositivo. Una applicazione come Zello ha ottenuto più di 50 milioni di download ed è all’ultima moda negli Stati Uniti. Per utilizzarla basta scaricarla e potremo comunicare con i nostri contatti come se il nostro telefono fosse una ricetrasmittente. Per sentire la risposta al nostro messaggio dovremo chiudere la trasmissione e aspettare il messaggio.

La bellezza dell’app è che distorce la voce proprio come se fosse un walkie-talkie. L’effetto è davvero emozionante, perché rende la comunicazione con i nostri amici un’esperienza che viene dal passato. Possiamo usarlo per comunicazioni importanti o per giocare, l’importante è che ci divertiamo. Quel che è certo è che riporta un po’ di mistero e romanticismo anche nella comunicazione digitale cui siamo abituati.

