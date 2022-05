Balconi e giardini meravigliosamente fioriti in estate con queste piante resistenti che non temono la siccità e amano le farfalle

La passione per il verde cresce sempre più nel nostro Paese, così come l’amore per la natura. Anche chi non ha esperienza desidera avere uno spazio esterno da arredare con le piante. Un angolo di relax in cui rifugiarsi e gustare la sensazione di armonia che ci pervade a contatto con il verde. Lo dimostrano gli eventi florovivaistici e i festival del verde organizzati un po’ ovunque. Vi si possono incontrare vivaisti ed esperti per imparare a prendersi cura delle proprie piante e del proprio giardino, se si ha la fortuna di averne uno.

Le piante maggiormente indicate a chi ha poca esperienza o poco tempo a disposizione sono le perenni. Sono molto resistenti e non richiedono cure particolari e neppure molta acqua. Perfette per giardini dall’aspetto selvatico, si adattano anche in vaso e possono essere ospitate anche su balconi e terrazzini.

Una specie botanica resistente al caldo e alla siccità è la Verbena bonariensis dallo splendido colore blu violaceo. Fiorisce dalla primavera all’autunno, fino a novembre se le temperature sono miti. È una pianta molto amata dalle farfalle. Predilige l’esposizione al sole ed è adatta anche ai giardini rocciosi. Cresce fino a un’altezza di 130 cm circa, con steli di grande effetto alla cui sommità si apre il fiore.

In vaso si sviluppa maggiormente in altezza, mentre in giardino si allarga di più orizzontalmente. Il suo aspetto alto e un po’ disordinato dona un tocco di leggerezza alle aree in cui cresce. E la rende adatta ad abbinamenti con altre erbacee, con cui crea contrasti di colore che mettono in risalto le sue infiorescenze delicate. Le combinazioni esteticamente più efficaci sono quelle con piante basse, preferibilmente le graminacee, che riempiono la base del cespuglio. Resiste anche a temperature molto basse, fino a 10 gradi sotto zero.

Una pianta dai lunghi steli

Una pianta molto simile alla Verbena bonariensis è l’Echinacea purpurea. Ha steli lunghi sulla sommità dei quali si trovano grandi fiori a forma di margherita, di colore violaceo. Ama l’esposizione soleggiata e non teme le basse temperature. Ha bisogno tuttavia, in estate, di essere annaffiata con regolarità. Fiorisce da luglio a settembre e può essere abbinata anche alle piante aromatiche. L’Echinacea, oltre ad essere conosciuta come pianta ornamentale, è usata in erboristeria per le sue proprietà antinfiammatorie. Se ne ricavano degli oli essenziali e dei medicinali omeopatici ed erboristici.

Con queste specie botaniche avremo balconi e giardini meravigliosamente fioriti in estate.

