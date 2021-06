Il marketing di affiliazione o affiliate marketing è un accordo commerciale. Esso riguarda il settore di marketing online. Si ha quindi un’azienda che vuole promuovere i suoi servizi o prodotti, e l’affiliato che è la persona che dietro compenso sponsorizzerà il prodotto.

Ecco i trucchi degli influencer per guadagnare facilmente tramite il marketing di affiliazione

Per sponsorizzare il prodotto, l’affiliato dovrà utilizzare canali, social media e altre fonti di traffico per fare quante più conversioni possibili tramite il proprio link di affiliazione.

Con il termine conversione s’intende l’azione di trasformare il “click” sul proprio link in una vendita effettiva. Per fare ciò, ecco in aiuto i trucchi degli influencer per guadagnare facilmente tramite il marketing di affiliazione.

Proporre solo articoli o corsi validi, testati in prima persona

Questo punto è essenziale per evitare di perdere credibilità. Gli articoli sponsorizzati devono essere articoli che l’affiliato utilizza, o che comunque conosce e ama.

Creare foto, video e descrizioni curate, veritiere e affidabili

Il passo successivo è quello di creare contenuti curati come foto introduttive, video tutorial, articoli dove si spiegano le potenzialità e gli utilizzi di oggetti o corsi. Tutto ciò deve essere fatto in modo corretto, ossia se il prodotto sponsorizzato presenta difetti è utile sottolinearli. Anche addolcendo la pillola, perché no, ma andranno comunque menzionati. Questo è importante perché darà un senso di equilibrio e farà apparire la descrizione più veritiera e meno pubblicitaria.

Utilizzare programmi di conversione link

I link per le affiliazioni sono spesso molto lunghi e disordinati. Non si capisce nemmeno su cosa si sta per cliccare, e questo intimorisce non poche persone. Per ovviare al problema basterà utilizzare un programma o una applicazione di conversione link. In questo modo creeremo noi link più comprensibili e che saranno in grado di donare maggiore fiducia a possibili acquirenti.

Utilizzare al meglio i social media

Per riuscire al meglio nel marketing di affiliazione è necessario avere un pubblico fedele. Ovviamente più persone seguiranno l’influencer in questione, più sarà facile vendere.

Ma da qualche parte bisogna partire prima di arrivare in vetta. Per far ciò è necessario curare bene un paio di social media. Non più di tre perché altrimenti si rischia di avere troppi canali e di non prestare ad ognuno la giusta cura.

Ecco questi erano i principali trucchi degli influencer per guadagnare facilmente tramite il marketing di affiliazione. Ovviamente ne esistono molti altri. Ogni influencer crea i propri vincenti metodi per avere successo in questo campo, questi consigli però sono per tutti un’ottima base da cui partire.