Esistono diversi problemi che possono riguardare la cute. Si pensi all’acne, ai brufoli, agli eczemi, ai gonfiori e agli arrossamenti. Queste patologie possono riguardare ciascuno di noi e compromettere la nostra salute. Vi sono altre problematiche che attaccano delle parti del corpo specifiche. La forfora, ad esempio, si forma sul cuoio capelluto.

Ci sono diversi farmaci che possono coadiuvarci contro tale disturbo. Ma non solo.

Cos’è la forfora

La forfora consiste in una desquamazione del cuoio capelluto. Tra i capelli si forma un caratteristico strato di cellule morte. Esse si presentano come scaglie biancastre. Può sopraggiungere prurito. Tale problematica può essere davvero fastidiosa.

Nelle prossime righe si parlerà di alcuni rimedi efficaci alla suddetta patologia.

Ecco come si può combattere la forfora in modo semplice e naturale

Per combattere la forfora in modo naturale non si deve far altro che mettere piede in cucina. Alcuni ingredienti che abbiamo in dispensa, infatti, possono fare al caso nostro.

Olio e limone

Il limone ha delle proprietà antibatteriche. L’olio d’oliva idrata e nutre la pelle secca. Un mix davvero straordinario. Si crea un composto con questi due ingredienti. Successivamente si intinge un batuffolo di cotone e si fanno degli impacchi sul cuoio capelluto. Si lascia agire per circa 30 minuti. Quindi si procede allo shampoo.

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio è un prodotto davvero prodigioso. Si può usare in tanti modi e ci consente di risparmiare molti soldi. Pochi sanno, però, che esso può agire anche contro la forfora.

Basta mescolarlo con acqua e quindi spargerlo sui capelli. Tale procedimento ha una sola controindicazione. Può favorire la secchezza del cuoio capelluto. È importante usarlo con parsimonia.

La salvia

Un ultimo prodotto che ci viene in soccorso è la salvia. Precisamente l’acqua di salvia. Essa si usa soprattutto per combattere la pelle grassa. Di conseguenza, quindi, può rivelarsi un alleato prezioso contro la forfora.

Si ricorda di consultare sempre un professionista prima di provare queste soluzioni.