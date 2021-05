I mobili in legno possono dare un tocco di eleganza ineguagliabile ai nostri giardini. Unica controindicazione: il legno è un materiale tanto bello quanto delicato. La superficie può facilmente rovinarsi con il tempo, specialmente se sottoposta allo stress del vento e della pioggia. Esistono molti prodotti costosi per trattare il legno, ma in pochi sanno che è possibile occuparcene anche con semplici ed economici rimedi fai da te. Con questi 3 insospettabili ingredienti naturali che abbiamo in cucina puliamo a fondo il legno dei mobili da giardino e lo proteggiamo dalle intemperie. Vediamo insieme quali sono e come applicarli sul legno per dargli nuova vita.

Nessuno penserebbe mai di strofinare delle noci su un mobile, eppure…

Per quanto sia difficile crederlo, le noci hanno un effetto incredibile sul legno. Questo effetto è merito di un olio sprigionato dal frutto, che dà di nuovo brillantezza al legno. Non dobbiamo far altro che sbucciarne alcune e strofinarle energicamente lungo la superficie del mobile. Il risultato sarà sbalorditivo.

Un vecchio intruglio sempre efficace

Una seconda soluzione low cost ma davvero efficace per far rivivere i nostri mobili da giardino in legno è una soluzione composta da aceto bianco e olio d’oliva. Mescoliamo i due ingredienti in un recipiente e imbeviamone un panno, preferibilmente in cotone. Passiamo il panno su tutta la superficie del mobile. Mentre l’olio nutre il legno, l’aceto ha un effetto sgrassante che porta via anche le macchie più ostinate. Attendiamo che la soluzione si asciughi e passiamo un nuovo panno in cotone per asportare l’olio di troppo.

Chi crede sia impossibile togliere una macchia con la maionese deve ricredersi

Incredibile ma vero, dopo noci e aceto più olio, è la maionese il terzo ingrediente miracoloso per trattare i vecchi mobili da esterno. Con questi 3 insospettabili ingredienti naturali che abbiamo in cucina puliamo a fondo il legno dei mobili da giardino e lo proteggiamo dalle intemperie. La maionese è in gradi di asportare le macchie di liquido impregnate nel legno. Applichiamole sulla gora e lasciamo asciugare. Dopodiché laviamola via con un panno imbevuto d’acqua. Le macchie spariranno.

