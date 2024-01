Questo titolo di Stato italiano garantisce un rendimento totale del 72% a scadenza nel 2043

I BTP continuano a offrire rendimenti tra i più alti degli ultimi 10 anni. Un BTP con scadenza nel 2043 al prezzo attuale offre un guadagno a scadenza di oltre il 70%.

Il BTP con scadenza settembre 2043 è un titolo di Stato italiano che offre una cedola annua del 4,45%. Si tratta di un investimento garantito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e quindi vanta un alto grado di sicurezza. Ma offre anche un rendimento davvero interessante, superiore a quello di moltissimi altri titoli di Stato di altri Paesi europei con la stessa durata. Ma quali sono le caratteristiche di questo BTP e a chi si rivolge?

Questo titolo di Stato italiano ha un rendimento totale che supera il 70%

Il BTP scadenza settembre 2043 (ISIN IT0005530032) è quotato sul mercato MOT di Borsa italiana ed è acquistabile da ogni investitore privato. Il capitale minimo di acquisto è di 1.000 euro nominali.

È stato emesso il 1° settembre 2022 ed ogni sei mesi, il 1° marzo e il 1° settembre di ogni anno, paga una cedola lorda del 2,225%. Al momento della stesura di questo articolo il prezzo del titolo era di 102,5 centesimi. Acquistando il BTP a questo prezzo e mantenendolo fino alla scadenza si avrebbe un rendimento medio annuo netto effettivo del 3,7%. Il rendimento totale a scadenza supererebbe il 70%.

Quanto si potrebbe guadagnare investendo 20.000 euro

Questo BTP si rivolge ai risparmiatori che hanno un orizzonte temporale di lungo termine e che vogliono ottenere una rendita fissa e sicura. Inoltre la cedola abbastanza generosa è un’ottima soluzione per chi desiderasse anche un flusso cedolare periodico. Per esempio potrebbe essere un ottimo strumento per chi volesse garantirsi una integrazione al reddito mensile.

Ipotizziamo un investimento di 20.000 euro ai valori attuali, quanto si potrebbe guadagnare a scadenza? Se un risparmiatore acquistasse oggi 20.000 euro di questo BTP a 20 anni, riceverebbe ogni anno una cedola lorda di 890 euro (4,45% di 20.000 euro). Al netto della imposizione fiscale il flusso cedolare per 20 anni sarebbe di 778 euro.

Attenzione alla minusvalenza

Tuttavia a scadenza si dovrebbe registrare una perdita in conto capitale, poiché il titolo sarebbe rimborsato alla pari ovvero a 100 centesimi. Ma al momento dell’acquisto si pagherebbe 102,5 centesimi. La somma del flusso cedolare compenserà la minusvalenza e alla scadenza avremo avuto un rendimento netto attorno al 70%.

Questo titolo di Stato è un investimento sicuro e redditizio a lungo termine per i risparmiatori interessati a una cedola elevata. Ma il mercato offre anche Buoni poliennali con una cedola superiore a quella del BTP 2043.