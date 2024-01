Delle potenzialità di questo titolo azionario avevamo già parlato in un precedente articolo dove se ne parlava come di azioni che potrebbero esplodere al rialzo nel corso del 2024. Adesso, dopo una fase di consolidamento le azioni Pirelli potrebbero essere pronte ad accelerare al rialzo. Va notato, infatti, che le giornate rialziste sono supportate da volumi in crescita rispetto alle sedute precedenti.

La valutazione in termini di multipli di mercato e delle raccomandazioni degli analisti

La società, poi, gode di interessanti multipli degli utili. Con un rapporto prezzo/utili di 10,38 per 2023 e di 9,67 per 2024, infatti, la società è tra le più economiche sul mercato. Inoltre, il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica. Infine, il rapporto prezzo su fatturato è inferiore a 1x esprimendo un’interessante sottovalutazione.

I sedici analisti che coprono Pirelli hanno un giudizio medio “Compra” con nessuno che abbia un rating inferiore a “Mantieni”. Globalmente, quindi, la view sul titolo è molto buona. Questa visione è confermata dal prezzo obiettivo medio a un anno che esprime una sottovalutazione di poco più del 10%.

Le azioni Pirelli potrebbero essere pronte ad accelerare al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Pirelli (MIL:PRC) ha chiuso la seduta del 8 gennaio in area 4,984 €, con un rialzo del 3,02% rispetto alla seduta precedente.

Recentemente le azioni di questo titolo hanno segnato il massimo degli ultimi due anni. È, quindi, evidente la forza dei tori che continua a spingere al rialzo le quotazioni di Pirelli.

Recentemente, poi, c’è stato un ritracciamento che potrebbe avere creato le condizioni per un ulteriore allungo rialzista. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 5,151 €. In questo caso le quotazioni potrebbero scattare al rialzo secondo lo scenario mostrato in figura dalla linea continua.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 4,763 €.

Articoli che potrebbero essere di interesse

Taglio dei tassi di interesse nel 2024, l’opinione di T. Rowe Price sui mercati europei