Questi BTP pagheranno cedole superiori al 6% fino ad 8 anni

Due BTP quotati sul mercato hanno una caratteristica molto invitante, hanno una cedola superiore al 6%. Ecco quali sono questi titoli di Stato e quanto fanno guadagnare.

Se sei alla ricerca di un investimento in BTP con una cedola elevata, potresti essere interessato a due titoli di Stato italiani. Infatti il BTP scadenza maggio 2031, Isin: IT0001444378, e il BTP scadenza novembre 2027, Isin: IT0001174611, hanno entrambi una cedola superiore al 6%. In questo articolo, analizzeremo i pregi e i difetti di questi due BTP, confrontando il loro rendimento, la loro durata e il loro rischio.

Con questo BTP ti assicuri un flusso cedolare del 6% ancora per 8 anni

Questo BTP è stato quotato nel novembre 2008 e offre una cedola semestrale annuale del 6%, distribuita in due cedole semestrali del 3%. Al momento dell’analisi, il prezzo era di 117,44 euro e il rendimento netto a scadenza era del 2,65% . Si tratta di un titolo a lunga scadenza, con ancora 7,37 anni residui, che implica una maggiore sensibilità alle variazioni dei tassi di interesse. Questo significa che il prezzo del BTP potrebbe subire forti oscillazioni in caso di cambiamenti nelle aspettative del mercato. Il vantaggio di questo BTP è la cedola che al netto dell’imposizione fiscale offre un rendimento annuo del 5,25%.

Quello scadenza novembre 2027 offre una cedola superiore al precedente

Il BTP scadenza novembre 2027 è stato negoziato per la prima volta nel lontanissimo 1997. Negli anni ‘90, l’inflazione in Italia sfiorava ancora le due cifre, così si spiega il cedolone del 6,5% lordo, che viene pagato in due tranche semestrali del 3,25%. Al prezzo attuale di 113 centesimi, il rendimento netto a scadenza è del 2,1%, secondo il sito di Borsa italiana. Si tratta di un titolo con vita residua inferiore ai 4 anni, che implica una minore sensibilità alle variazioni dei tassi di interesse. Il vantaggio di questo BTP è che offre una cedola netta del 5,68%, ovvero 56,8 euro ogni 1.000 euro nominali investiti.

Questi BTP pagheranno cedole tra le più elevate del mercato

Entrambi i BTP offrono una cedola elevata, ma hanno caratteristiche diverse in termini di rendimento, durata e rischio. La scelta tra i due dipende dalle preferenze e dalle esigenze di ogni investitore, che deve valutare attentamente i pro e i contro di ogni opzione.

Chi è alla ricerca di cedola ancora maggiori, può prendere in considerazione un BTP che ha una cedola del 7,5%. A questo titolo abbiamo dedicato un articolo di approfondimento.