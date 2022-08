Durante la stagione estiva sono sempre di più gli incendi che si scatenano sul territorio nazionale, complice anche la sempre crescente siccità. Alcuni di questi incendi sono purtroppo dolosi, ma molti vengono appiccati inconsapevolmente da fumatori poco attenti. Una sigaretta spenta male può causare un incendio se entra in contatto con materiale combustibile, e i fumatori dovrebbero prestare particolare attenzione a spegnere bene la sigaretta prima di buttare via il mozzicone. Ma molti non sanno che alcune sigarette presentano un rischio di incendi più alto di altre.

Cartine auto-comburenti o a combustione lenta

Le cartine per rollare le sigarette si dividono in due macro categorie, quelle di tipo A e quelle di tipo B. Le cartine di tipo A sono più spesse, e generalmente di colore bianco, mentre quelle di tipo B sono più leggere e quasi trasparenti. La differenza non è solo estetica. Le cartine di tipo A, infatti, sono progettate per bruciare più velocemente, e spegnersi con più difficoltà. Una sigaretta con cartina di tipo A non si spegne da sola, anche se smettiamo di tirare. Mentre, una di tipo B si spegne se non aspiriamo. E in questa differenza si cela anche un diverso grado di pericolosità.

Questo tipo di cartine di sigaretta causa più spesso incendi

Le cartine di tipo A, proprio perché auto-comburenti, possono causare più spesso incendi perché rimangono accese anche se il fumatore non tira. Una sigaretta lasciata accesa, quindi, continuerà a bruciare, e così facendo rischia di appiccare un incendio. Anche le sigarette confezionate con cartina di tipo B possono ovviamente essere pericolose, ma generalmente si spengono entro pochi secondi se il fumatore non aspira.

Assicuriamoci di spegnerle con l’acqua

Attenzione, questo tipo di cartine presenta un rischio più alto di incidenti se la sigaretta non viene spenta con attenzione. Sarebbe quindi consigliabile non fumare in luoghi particolarmente aridi. Ma se proprio non riusciamo a rinunciare alla sigaretta, dovremmo avere cura di assicurarci di spegnerla completamente. Portiamoci dietro dell’acqua e spegniamo la sigaretta con un po’ d’acqua prima di gettare in un cestino o in un posacenere il mozzicone spento.

Questa accortezza vale sempre, ma in particolare se fumiamo sigarette confezionate con cartine di tipo A. Qualcosa a cui fare attenzione durante tutta l’estate e non solo. Se non abbiamo a disposizione alcun tipo di cartina, esistono delle alternative che tutti abbiamo in casa.

