È ormai un anno che la pandemia ha colpito il mondo, ed i comportamenti di tutti noi sono cambiati. Innanzitutto è diventata fondamentale la prevenzione, con continui lavaggi delle mani, sanificazioni, e le immancabili mascherine.

Una delle cose più importanti poi è capire se si è stati infettati. E per fare ciò, ci sono vari sintomi da tenere sotto controllo. Febbre, tosse, spossatezza ed altri possono essere infatti indicatori di contagio, e non sono affatto da sottovalutare.

Tra i vari sintomi, dobbiamo restare in guardia da uno in particolare, che ormai associamo inequivocabilmente al Covid, ma che in realtà potrebbe indicare una semplice congestione nasale. Attenzione a questo sintomo del raffreddore, ci fa pensare immediatamente al Covid.

I sapori

Uno dei principali sintomi oggi associati al Covid è la perdita di gusto. Non appena smettiamo di sentire i sapori, pensiamo subito di aver contratto il virus. Il problema è che questo sintomo può trarci in inganno.

Anche il semplice raffreddore infatti può far perdere il gusto. La ragione scientifica è da ricercarsi nel funzionamento dei recettori dei sapori che tutti abbiamo sulla lingua. Essi formano le papille gustative, le quali entrando in contatto con i componenti chimici del cibo, ci fanno sentire i sapori. Affinchè le papille possano distinguere i gusti, però, è necessario che i componenti del cibo siano ben sciolti dalla saliva. Però quando siamo raffreddati la saliva si addensa, rendendo più difficile il contatto tra i componenti chimici del cibo e le papille gustative.

La prudenza rimane fondamentale

Insomma da quanto spiegato si può capire che quest’inverno ci saranno un sacco di falsi allarmi, e di raffreddori scambiati per Covid proprio per la mancanza di gusto.

Ovviamente il consiglio rimane sempre quello di rivolgersi al proprio medico se si incorre in questo sintomo. Il fatto che poi sia solo dovuto al raffreddore non è un buon motivo per sottovalutarlo, per cui invitiamo sempre alla prudenza.

Quindi questo sintomo del raffreddore ci fa pensare immediatamente al Covid, ma può trarci in inganno. Prestiamo sempre attenzione a come ci sentiamo in questi mesi.