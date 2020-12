Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le neomamme e i neopapà sanno bene cosa vuol dire non dormire a causa delle lacrimucce dei nuovi arrivati. Dopo una faticosa giornata di lavoro, di certo, le lamentele dei pargoli non giovano al riposo fisico.

Oggi, allora, vediamo come affrontare al meglio questo problema per cercare di recuperare qualche preziosa ora di sonno. Naturalmente il risultato non è sempre garantito. Ma di solito questo semplice trucco fa smettere di piangere i neonati immediatamente. È così in molti casi.

Genitori alle prime armi

Genitori si diventa, non si nasce. Per questo, soprattutto all’inizio, può essere più difficile individuare i motivi per cui i neonati stanno piangendo. In molti casi può trattarsi del nasino otturato, in altri casi sono invece le colichette a dare il tormento ai piccoli. Ad ogni modo, la conseguenza è sempre la stessa: fiumi di lacrime e urla incessanti. E mamma e papà non dormono.

Oggi, grazie alla tecnologia avanzata, si può intervenire al meglio in molti casi per far smettere di piangere i figli. Le case produttrici di articoli per l’infanzia mettono a disposizione dei genitori ottime trovate. Così, riusciamo a monitorare i pianti dei bebè grazie alle radioline o a vedere cosa stanno facendo tramite i baby monitor.

Questo semplice trucco fa smettere di piangere i neonati immediatamente

Possiamo risolvere l’annoso problema anche senza spendere cifre esorbitanti. Sempre grazie all’uso della tecnologia possiamo usare questo trucchetto per far addormentare dolcemente il pargolo.

È sufficiente prendere lo smartphone e scaricare un’app che riproduca il rumore bianco dell’utero. Per effetto di questo suono, il piccolo riesce a calmarsi quasi istantaneamente.

In questo modo, infatti, riesce a ricordare i suoni che udiva nel pancione durante la dolce attesa della mamma. È importante, tuttavia, scaricare un’app di qualità che non riproduca suoni fastidiosi per il bebè. Si possono trovare ottime soluzioni sia su Android sia su iOS. Se necessario proviamone di diverse fin quando non avremo ottenuto il risultato sperato per tornare sotto le coperte.

