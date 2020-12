Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Questo piatto è un Ambasciatore del Brasile nel mondo. Con molta probabilità, si tratta della ricetta più rappresentativa del Paese Sudamericano. Non lo sappiamo con certezza; quello che sappiamo è che con la feijoada a tavola sazieremo la fame senza difficoltà.

La storia di questo piatto è affascinante. Dalle ricerche degli storici brasiliani emerge che questo piatto fu inventato dagli schiavi africani portati in Brasile. Gli schiavi, solitamente impiegati nelle miniere, usavano mangiare i resti della carne dei padroni insieme ai feijão. Proprio loro sono i protagonisti del nostro piatto, i fagioli, feijão in portoghese.

Vediamo la ricetta per una cena calda e sostanziosa con la feijoada brasiliana.

Ingredienti

Di seguito gli ingredienti per sei persone:

a) 500 grammi di fagioli neri;

b) 250 grammi di costine di maiale;

c) 200 grammi di salsiccia;

d) 200 grammi di guanciale;

e) orecchie, piede, lingua, cotenna del maiale

f) tre spicchi d’aglio;

g) due cipolle bianche;

h) quattro foglie d’alloro;

i) sale, quanto basta;

l) prezzemolo, quanto basta.

Preparazione

Per realizzare questa ricetta, si consiglia prima di tutto di lasciare i fagioli a mollo in acqua la notte prima. Scolati i fagioli, li mettiamo in una pentola colma d’acqua. Quindi li facciamo cuocere insieme all’alloro per circa due ore.

Nel frattempo, prepariamo un soffritto con olio, aglio e cipolle. È bene dotarsi di una pentola molto capiente.

Ci assicuriamo che gli odori siano ben rosolati, dopodiché possiamo aggiungere la carne tagliata a pezzi. Saliamo la carne e lasciamo cuocere a fuoco lento per circa quindici minuti.

A questo punto, aggiungiamo alla carne i fagioli. Durante la cottura sfruttiamo l’acqua dei fagioli per non far seccare la carne. Teniamo in cottura per un’ora a fiamma dolce.

Infine, aggiustiamo di sale, olio e prezzemolo. Chi desidera può aggiungere del peperoncino. Lasciamo riposare venti minuti prima di servire

Consigli

Per un’ottima cena calda e sostanziosa con la feijoada brasiliana si accompagnano il riso bianco, il cavolo nero e la farofa. Quest’ultimo è un contorno fatto con la farina di manioca. Per non farci mancare nulla, poi, brindiamo con una caipirinha fresca.