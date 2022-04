Quando si vuole bene a qualcuno si augura il meglio per lui e chi gli sta accanto. Per far sì che la fortuna lo accompagni nella vita, molti decidono di regalare un amuleto che attiri la buona sorte. E per far ciò non c’è niente di meglio che un dono fatto col cuore da portare sempre con sé.

I simboli della fortuna sono tanti e si differenziano nelle diverse culture. Alcuni sono davvero comuni e davanti ai nostri occhi tutti i giorni. Uno di questi è per necessità in tutte le case, ma forse pochi sanno quanto sia prezioso come regalo.

La fortuna nei suoi simboli

Non servono per forza riti magici o una macumba di qualche genere per permettere alla fortuna di entrare in casa nostra o altrui. Basta sapere in quali oggetti e simboli si nasconde e offrirli in dono al prossimo. Alcuni portafortuna sono molto conosciuti e ritornano spesso alla mente.

Lo gnomo, per esempio, è da tempo immemore un portatore di sicurezza e protezione. Un custode affidabile e perfetto per chi cerca stabilità nella propria vita. Così come il quadrifoglio, difficile da trovare, ma di gran valore per chi lo tiene. Si dice che le sue quattro foglie rappresentino rispettivamente amore, fede, speranza e fortuna.

Per non parlare poi dei cornetti, molto in voga nel sud Italia e spesso in vendita sulle bancarelle. Si dice che chi li possiede possa tenere lontano il malocchio. Infine, anche alcuni animali sarebbero simboli di fortuna e prosperità. Tra questi l’elefante, la rana, il gufo e l’arcinota coccinella.

Quest’oggetto onnipresente in casa è un potentissimo portafortuna e un eccezionale amuleto da regalare a chi si ama

Tra i tanti emblemi della buona sorte ce n’è uno con cui entriamo in contatto ogni giorno, di cui forse non conoscevamo il potere. Stiamo parlando della chiave.

Dal significato polivalente, sarà ideale come regalo di buon auspicio in diverse situazioni. Ciò che la chiave rappresenterebbe più di ogni altra cosa è la libertà. Pensiamo solo a quando i nostri genitori ci hanno affidato per la prima volta le chiavi di casa o della macchina. La chiave è il dono che più di ogni altro può far comodo a chi deve abbandonare stress e agitazione e iniziare da capo. Quest’oggetto onnipresente in casa, quindi, è un potentissimo portafortuna e aiuterà chi lo terrà al suo fianco.

Ma affidare quest’oggetto a qualcuno significa anche voler conservare un segreto o un sentimento. Per questo andrebbe donata agli amici stretti o a chi si vuole avere sempre al proprio fianco. Il nostro intento sarebbe ancora più esplicito abbinandovi un cuore o un lucchetto.

Non pensiamoci due volte e regaliamo un bel ciondolo o braccialetto a forma di chiave alla persona a cui vogliamo bene, se vogliamo tenerla sempre con noi.

