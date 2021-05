Questo sapone è un eccezionale smacchiatore che si usa anche per le macchie più ostili ma attenzione a riconoscere quello originale al 100% naturale

Eliminare le macchie dai tessuti non è assolutamente divertente e spesso è un’operazione che richiede molto tempo.

Capita anche alle più esperte delle casalinghe dover rimediare ad alcune macchie che sembrano davvero impossibili da eliminare.

Un alleato insostituibile per eliminare anche le macchie più difficili è lo smacchiatore.

Quest’oggi, con i Consulenti esperti di Casa di ProiezionidiBorsa, scopriremo quale sapone è un eccezionale smacchiatore che si usa anche per le macchie più ostili ma attenzione a riconoscere quello originale al 100% naturale.

In commercio, esiste una gamma vastissima di soluzioni per smacchiare i tessuti.

Non tutti i prodotti presenti sul mercato sono adatti ad ogni tessuto. Alcuni di questi eliminano le macchie sui tessuti bianchi. Ma se usati sui tessuti colorati possono invece danneggiarli. Per cui per scegliere il prodotto giusto è bene leggere attentamente le istruzioni d’uso.

Studiare gli elementi naturali e quelli chimici dei quali si compone lo smacchiatore, leggere le recensioni del prodotto e infine scegliere la migliore soluzione.

Il sapone del quale parleremo in questo articolo oggi, non può mai mancare in casa.

Chi non ha ancora questo sapone deve assolutamente correre a comprarlo, perché una volta scoperti i suoi poteri, non ne potrà fare più a meno.

Oltre ad essere un eccezionale smacchiatore, come scopriremo da qui a breve, è anche un antiparassitario per le piante, un lucidante per pavimenti, un dissuasore per le tarme.

Un igienizzante per le parti intime del corpo nonché un ottimo alleato per pulire i capelli e un purificante per il corpo e per il viso.

Il sapone di Marsiglia

Il sapone di cui parliamo è il sapone di Marsiglia. Quello originale è naturale al 100%.

Non contiene dunque il sodium tallowate. Ossia quel preparato realizzato con i grassi animali che provengono dagli scarti della macellazione industriale delle carni che si utilizza nei saponi.

Per cui per riconoscere se il sapone di Marsiglia è quello originale, e pertanto anche vegano, basta leggere attentamente l’INCI.

Deve contenere il sodium olivate più laurus nobilis oppure l’olea europea, il laurus nobilis e il sodium hydroxyde.

L’importante è che non vi sia il sodium wallowate.

Come smacchiatore

Per eliminare le macchie dai tessuti anche quelle più ostili è necessario inumidire il sapone, strofinarlo sulla macchia, lasciare agire qualche minuto e aggiungere anche qualche scaglia di sapone nell’acqua oppure direttamente in lavatrice.

