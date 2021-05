Alcune donne non riescono proprio ad uscire di casa senza i propri accessori addosso. Per alcune avere con sé orecchini, bracciali e collane è non solo un fattore di stile ma le fa sentire a proprio agio. Non è strano sentire dire ad una donna “senza i miei accessori mi sento nuda”.

Alcune di noi in casa hanno davvero tantissimi gioielli tra orecchini, spille, anelli, orologi e tanto altro è facile poi perderli tra i vari cassetti. Infatti per evitare questo spiacevole inconveniente si ricorre sempre più spesso a portagioie che ci permettono di ordinare e organizzare i nostri gioielli. Realizzare dei portagioie fai da te non è affatto difficile, basta solo un po’ di creatività e tempo per potercisi cimentare.

Con una gruccia di legno e una vecchia persiana è possibile realizzare un nuovo oggetto molto utile per tutte le donne.

Anta di una vecchia persiana

Le idee per realizzare un portagioielli sono davvero tantissime, esistono tanti articoli che ci spiegano passo dopo passo cosa fare.

In pochi pensano che questo oggetto possa essere riutilizzato per creare un portagioie. Ci stiamo riferendo all’anta di una vecchia persiana, questa può essere recuperata e dipinta con il colore che più ci piace. Successivamente basterà avere dei ganci o delle semplici puntine da disegno e il gioco è fatto. Adesso possiamo appendere tutte le nostre collane, bracciali e orecchini.

Questo nuovo portagioie ci permetterà di avere una visione più ampia di ciò che abbiamo e ciò che possiamo indossare senza creare più confusione nei nostri cassetti.

Gruccia di legno

Se la prima idea sembra essere ingombrante o non sia spazio a sufficienza per tenere un’anta come porta gioie, la gruccia di legno è l’alternativa.

Semplicemente grazie all’utilizzo di una gruccia di legno sarà possibile creare un portagioielli mobile. Anche in questo caso basterà apporre dei ganci e successivamente spostare i nostri gioielli sul nuovo portagioie. Se vogliamo un portagioie più grande, basterà fissare sulla gruccia una retina così da ricavare più spazio e metterci su più accessori.

