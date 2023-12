Questo potrebbe essere l’oggetto tecnologico più venduto nel 2024

L’evoluzione dell’intelligenza artificiale sta facendo passi da gigante. Presto potrebbe diventare di utilizzo quotidiano per tutti grazie a un oggetto comunissimo sempre più tecnologico. Questo potrebbe essere l’oggetto più venduto nel 2024.

Se sei appassionato di tecnologia e di moda, non puoi perderti i nuovi occhiali smart Ray-Ban Meta, frutto della collaborazione tra il famoso marchio di occhiali e la società precedentemente nota come Facebook. Si tratta di una nuova generazione di occhiali intelligenti, che combinano il design iconico di Ray-Ban con le ultime novità in fatto di tecnologia wearable.

Questo potrebbe essere l’oggetto che rivoluzionerà la vita quotidiana di molti

Ma cosa hanno di speciale questi occhiali? Innanzitutto, sono dotati di una fotocamera integrata, che ti permette di scattare foto e girare video con un semplice tocco o con un comando vocale. Inoltre potrai condividere foto e video facilmente sui tuoi social preferiti, come Facebook e Instagram. E poi, grazie al sistema audio open-ear e al microfono migliorati, puoi ascoltare musica ed effettuare chiamate. Inoltre puoi persino trasmettere in diretta quello che vedi, senza bisogno di usare il telefono.

La vera novità di questi occhiali è l’Intelligenza Artificiale

Ma la vera novità è che questi occhiali integrano l’Intelligenza Artificiale di Microsoft, CoPilot, che li rende ancora più smart e interattivi. Infatti, grazie alla tecnologia offerta da Bing, il motore di ricerca di Microsoft, puoi accedere a informazioni utili e personalizzate. Ad esempio, inquadrando un oggetto, un edificio, un piatto, l’occhiale potrà identificare di cosa si tratta e magari darti delle informazioni aggiuntive. Ma l’occhiale potrà fare molto di più, per esempio inquadrare una scritta e fare la traduzione nella lingua desiderata.

Questi occhiali sono ancora in fase di sperimentazione

I Ray-Ban Meta con integrazione con Ai di Microsoft per ora sono in fase sperimentale. Sono a disposizione di un ristretto numero di persone in USA che li sta testando, ma presto potrebbero essere introdotti sul mercato consumer, rivoluzionando la vita di molti.

