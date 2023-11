Ecco quanto potrebbe costare il nuovo rivoluzionario smartphone a braccialetto della Motorola, con applicazioni eccezionali

Motorola ha svelato un prototipo di smartphone pieghevole che si può mettere al polso come un bracciale. Si chiama Motorola bendable ed è dotato di intelligenza artificiale e design accattivante.

Motorola ha inventato il telefono a braccialetto che si avvolge intorno al polso. Anche se in realtà un progetto simile era stato presentato già nel 2016. Quello di Motorola è nuovo smartphone pieghevole che si trasforma in un accessorio da indossare. La rivoluzionaria idea è stata presentata al Lenovo Tech World 23. Scopriamo le caratteristiche, i vantaggi e i benefici di questo dispositivo innovativo e quanto potrebbe costare.

Uno smartphone che si piega come un bracciale

Motorola ha colto di sorpresa il mondo della tecnologia con il suo nuovo concept phone. Si tratta di uno smartphone che si può piegare e avvolgere intorno al polso, trasformandosi in un accessorio da portare sempre con sé. Il dispositivo, chiamato Motorola bendable, è stato mostrato al Lenovo Tech World 23, l’evento annuale dedicato alle innovazioni del gruppo cinese.

Il Motorola bendable ha uno schermo flessibile da 6,9 pollici in materiale plastico, che può assumere diverse forme senza perdere la sua funzionalità. Quando è esteso, offre una classica esperienza Android, simile a quella di un normale smartphone. Invece, quando è piegato a metà, mostra informazioni su entrambi i lati, come il tempo, le notifiche o le chiamate in arrivo. Quando è avvolto intorno al polso, riduce la dimensione visibile del display a 4,6 pollici, adattando le funzionalità di Android a un formato più compatto e simile a quello di uno smartwatch.

Un telefono intelligente e personalizzabile

Il Motorola bendable non è solo un prodotto dal design originale, ma anche un dispositivo dotato di intelligenza artificiale che consente di personalizzare l’esperienza d’uso in base alle proprie esigenze e preferenze. L’intelligenza artificiale permette infatti al software di cambiare dinamicamente le informazioni mostrate sullo schermo a seconda di come viene piegato e della modalità di utilizzo che si sceglie.

Inoltre, l’intelligenza artificiale offre anche altre funzionalità avanzate, come la protezione della privacy, la scansione dei documenti e la sintesi dei testi. Ad esempio, basta scattare una foto del proprio abbigliamento per ottenere in tempo reale una immagine da utilizzare come sfondo dello smartphone, abbinata perfettamente a come si è vestiti. Oppure, basta usare la funzione Mobile Doc Scan per ottenere l’immagine perfetta di un documento anche se il foglio è stropicciato, con un click scompaiono le pieghe. O ancora, con l’AI Text Summarization, si può ridurre in poche righe e messaggi chiave lunghe chat, e-mail o testi molto articolati e complessi.

Ecco quanto potrebbe costare il nuovo smartphone da polso

Il Motorola bendable è ancora un prototipo che non ha una data di uscita ufficiale né un prezzo definito. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, il dispositivo potrebbe arrivare sul mercato entro la fine del 2023 o i primi mesi del 2024, con un costo inferiore ai 1000 euro. Si tratterebbe quindi di un prodotto molto competitivo rispetto ad altri smartphone pieghevoli già disponibili o in arrivo, come i Samsung Galaxy Z Fold 3 e Flip 3 o il Huawei Mate X2.

Ecco quanto potrebbe costare Il Motorola bendable, il dispositivo mobile che potrebbe cambiare il modo di comunicare, lavorare e divertirsi con la tecnologia. Si tratta di uno smartphone che offre le caratteristiche di un telefono tradizionale, ma anche i vantaggi di un accessorio da indossare e i benefici di un’intelligenza artificiale che semplifica la vita quotidiana. Un telefono che si piega come un bracciale, ma che si adatta alle esigenze di chi lo usa.

Anche la durata della batteria potrebbe essere un punto forte di questo nuovo telefono. Infatti il terrore di ogni proprietario di smartphone è e che la carica non duri a sufficienza. Se la batteria dello smartphone si scarica improvvisamente il cellulare potrebbe avere un preciso problema.