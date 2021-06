Quando arriva l’estate in cucina il forno resta spento e la tavola si imbandisce di piatti freschi e colorati. Prodotti estivi e verdure di stagione sono i protagonisti dei nostri manicaretti e sanno prendere per la gola tutti gli ospiti. Oggi il nostro team di Cucina proporrà una ricetta facile ma gustosa e vincente, che saprà conquistare ogni palato. Questo piatto di riso fresco e leggero si prepara in 10 minuti con 5 ingredienti ed è la ricetta dell’estate.

Gli ingredienti per la ricetta

Ecco gli ingredienti del riso fresco per 6 persone:

350 gr di riso; zucchine 500 gr; 2 panetti da 80 gr di Philadelphia; 150 gr di prosciutto cotto a dadini; sale e olio extravergine di oliva q.b.

Si fanno cuocere le zucchine tagliate a pezzettini in una padella a fiamma alta, con sale e olio. Controlliamole e mescoliamo di frequente. Intanto cuociamo il riso in acqua salata, mantenendolo al dente. Lo sistemiamo quindi in una biella capiente allargandolo bene, così raffredderà in poco tempo. Nel frattempo si aggiungono sia le zucchine che i dadini di prosciutto, si condisce con un goccio di olio di oliva e si mescola il tutto.

Quando il riso si sarà raffreddato per bene potremo aggiungere anche il Philadelphia a pezzetti. Poi sistemiamo tutto in frigo e lo conserviamo finché non verrà gustato.

Ecco qualche consiglio per una ricetta ancora più fresca ed estiva

Questa ricetta è già gustosa così, ma se vogliamo impreziosirla ulteriormente possiamo fare qualche aggiunta. Ad esempio potremmo inserirvi qualche pomodorino fresco e dell’origano, per una variante mediterranea. Oppure decorare il piatto con delle foglie di basilico appena raccolto per donargli quel pizzico di profumo in più.

