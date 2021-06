L’insalata di pasta è il piatto perfetto per l’estate. È fresco e semplice da cucinare e si può gustare anche in spiaggia. È una soluzione che lascia molto spazio alla fantasia, perché la si può preparare sbizzarrendosi con quanti ingredienti si desidera.

In questa ricetta la nostra Redazione propone una versione mediterranea del piatto. L’insalata di pasta più saporita e sfiziosa che ci sia, si prepara in poche e semplici mosse con ingredienti genuini. Vediamo subito la ricetta.

Gli ingredienti per la preparazione

Ecco le dosi per 4 persone:

360 gr di pasta corta; 200 gr di tonno in scatola; pomodorini 250 gr; bocconcini di mozzarella 250 gr; 50 gr di olive nere o bianche; qualche foglia di basilico; un pizzico di sale; olio extravergine di oliva q.b.

Le linee guida per la ricetta

Per realizzarla laviamo i pomodori e li tagliamo in due parti. Puliamo anche le olive e nel caso togliamo il nocciolo. Possiamo quindi decidere se tenerle intere o tagliarle a rondelle. Si mettono poi le mozzarelline in un colino per eliminare l’acqua in eccesso. Possiamo anche utilizzare una mozzarella intera tagliandola a pezzetti.

Scoliamo il tonno e lo mettiamo in una biella capiente con i pomodorini, l’olio evo e il basilico. Mescoliamo il tutto per far prendere il sapore. Ci occupiamo ora della pasta. La si cuoce al dente, poi la si versa nel contenitore col tonno. Aggiungiamo infine anche le olive e la mozzarella e mescoliamo bene tutto. Aspettiamo circa 30 minuti prima di servire.

Ecco l’insalata di pasta più saporita e sfiziosa che ci sia, si prepara in poche e semplici mosse con ingredienti genuini.

I consigli per la riuscita del piatto

Per un sapore più deciso, possiamo utilizzare la feta invece che la mozzarella. Allo stesso modo scambiamo i pomodori freschi con quelli secchi. Si consiglia poi di aggiungere i pomodorini solamente quando si sta per servire il piatto, per evitare che diventino acidi se conservati troppo a lungo.

Se l’articolo è piaciuto e per chi non sa rinunciare ai sapori della cucina mediterranea, si propone la lettura di quest’altra gustosa ricetta.