Come abbiamo avuto modo di vedere e sperimentare, la tecnologia negli ultimi tempi ha fatto passi da gigante. Del resto sono tantissime le cose che si sono trasferite in rete, sia positive che negative. Infatti non solo parte della nostra socialità si è spostata nel mondo digitale, ma ahimè anche pericoli, truffe e inganni hanno fatto il loro ingresso nel mondo virtuale. Per questo motivo la nostra attenzione deve essere sempre altissima, anche e soprattutto quando usiamo il telefono. Difatti questo pericoloso messaggio che moltissimi stanno ricevendo è fatto a regola d’arte e inganna anche i più sospettosi.

Meglio informarsi

Più passa il tempo, più i truffatori della rete si organizzano e programmano inganni sempre più difficili da scovare. Rimane comunque il fatto che nessun danno può essere fatto se rimaniamo attenti e non facciamo gesti compromettenti. E uno di questi è senza dubbio quello di cliccare i link. non a caso l’invio di un link esterno è uno dei metodi preferiti dai malintenzionati per ingannare. Per questo motivo è sempre bene informarsi su chi ci sta scrivendo, e non accettare richieste o inviti da chi non conosciamo. Al fine appunto di evitare truffe come quella che raccontiamo oggi. Infatti questo pericoloso messaggio che moltissimi stanno ricevendo è fatto a regola d’arte e inganna anche i più sospettosi.

Richiesta di autorizzazione spesa

Come dicevamo le truffe che vediamo negli ultimi tempi sono molto sofisticate e, se vogliamo, anche geniali. Proprio perché vanno a colpire i malcapitati sulle paure più grandi, come ad esempio quella di perdere una carta di un conto. Vediamo un esempio. Infatti ultimamente si sta diffondendo a macchia d’olio un messaggio che, a prima vista, potrebbe sembrare provenire dalla banca. Questo messaggio ci informa che dalla nostra carta è stata autorizzata una spesa di una certa cifra in euro, solitamente centinaia. E di cliccare un link per bloccare la transazione se non fossimo a conoscenza di quella determinata spesa.

Neanche a dirlo, si tratta di una truffa. E come dicevamo l’inganno si cela proprio dietro quel link, che se cliccato potrebbe dare ai malintenzionati molti poteri. Tra l’hackeraggio dell’intero telefono ad altri più gravi. Per questo motivo nel caso ricevessimo un avviso del genere non clicchiamo niente, ma chiamiamo la banca e informiamoci. Avremo così la conferma che non sono loro a contattarci, e noi non cascheremo in quest’ingegnosa trappola. E difatti questo pericoloso messaggio che moltissimi stanno ricevendo è fato a regola d’arte e inganna anche i più sospettosi.