Sembra incredibile ma al giorno d’oggi alcuni oggetti un tempo diffusi ora sono rari e valgono molto. Accessori quotidiani di una volta, dopo molti anni diventano ricercati nel mercato dei collezionisti, che sono disposti a spendere molti soldi. Basti pensare ai vecchi mobili o alle automobili e al fiorente mercato dell’antiquariato che possiedono. Oggi vogliamo parlare di un oggetto che in pochi sanno cos’è, ma che un tempo era presente in ogni casa. Ecco perché questo oggetto antico che potremmo avere in soffitta vale oro se lo rivendiamo nel mercato dell’usato.

Un accessorio fondamentale un tempo

Una cosa molto frequente è possedere oggetti di valore senza esserne a conoscenza. Tutti noi abbiamo un garage o una soffitta con scatoloni contenenti ogni tipo di oggetti. C’è chi ha giornali e riviste, chi abiti e chi oggetti e mobilio. Spesso non lo sappiamo, ma potremmo possedere degli oggetti di valore economico nel mercato dei collezionisti. Questo è l’esempio di un oggetto un tempo fondamentale per riscaldare le case.

Stiamo parlando del braciere in metallo, un contenitore ampio e basso progettato per contenere carboni ardenti. Quando non esisteva il riscaldamento centralizzato, veniva posto al centro delle stanze per propagare il calore durante l’inverno. Questi bracieri erano realizzati con un metallo come il rame o il bronzo in modo da condurre meglio il calore.

Questo oggetto antico che potremmo avere in soffitta vale oro per molti collezionisti che sono disposti a spendere centinaia di euro

Con l’avvento di stufe e termosifoni la gente ha riposto in soffitta i bracieri e se n’è spesso dimenticata. In altri casi li ha utilizzati come contenitori di vasi, piante e altri oggetti. La cosa straordinaria è che questi oggetti ora desueti e spariti dalle case conoscono dei veri e propri estimatori. In certi casi questi estimatori sono disposti a spendere molto per averli. Se abbiamo uno di questi oggetti non dobbiamo fare altro che rispolverarli e pulirli. Se capiamo che il nostro braciere è in bronzo o in rame potrebbe valere anche più di 100 euro. Possiamo fare una foto e fare una rapida ricerca con Google Lens. Potremmo scoprire che abbiamo un prezioso oggetto che potremmo vendere.

Numerosi collezionisti amano arredare casa con gli oggetti di una volta, ma non solo. Alcuni nostalgici ancora oggi amano usare questi oggetti.

Approfondimento

