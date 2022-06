Ci faranno tutti l’applauso dopo aver provato i 3 stuzzichini più buoni e freschi dell’estate, da fare con pesce e salumi

Le temperature calde di questo periodo non ci fanno di certo passare l’appetito, almeno non a tutti. Possiamo sentirci più stanchi e debilitati a causa del caldo, ma difficilmente rinunciare a un aperitivo sfizioso in compagnia dei nostri amici. Per evitare la calura esterna, però, potremmo sorprendere i nostri cari con 3 stuzzichini sfiziosissimi da fare direttamente nella nostra cucina.

Basteranno pochissimi ingredienti, che molti di noi hanno sempre in frigo, per imbandire in men che non si dica un aperitivo coi fiocchi. Ci sbizzarriremo con pesce fresco e salumi, per accontentare i gusti davvero di tutti. Partiamo immediatamente con il primo, buonissimo, antipasto fresco.

Tartine con salmone affumicato e crema di avocado

Il salmone e l’avocado sono un’accoppiata che, soprattutto negli ultimi tempi, ha generato una marea di consensi. Il motivo è davvero facile da capire. La freschezza del salmone saporito si sposa alla perfezione con la dolce morbidezza dell’avocado e formano un mix davvero da 10 e lode.

Per preparare queste tartine velocissime, dovremmo prendere dei crackers tondi, trovabili facilmente in tutti i supermercati. Questi faranno da base alla nostra ricetta. Il secondo passaggio sarà preparare la crema di avocado. Tagliamo, quindi, un avocado a metà e sbucciamolo, quindi riduciamo la polpa a pezzetti.

Schiacciamola con una forchetta all’interno di una coppetta e poi condiamola con olio, pepe e un pizzico di sale. Stendiamo questa cremina sui crackers e aggiungiamo, infine, delle fettine di salmone affumicato. Saranno freschissime e davvero troppo buone queste tartine, ottime per un aperitivo.

Per il secondo stuzzichino, invece, dovremo tagliare una fetta di pancarrè a metà, per avere alla fine un triangolo. Prepareremo, poi, una cremina con della maionese e del tonno sott’olio, mischiati bene insieme.

Stenderemo questa cremina su una fetta di radicchio e poi sistemeremo tutto sulla fetta di pane.

Un boccone di formaggio freschissimo

Infine, concludiamo con l’idea più fresca in assoluto. Questa volta utilizzeremo come base un vol au vent, di quelli già pronti e acquistabili al supermercato. Riempiremo ognuno di questi con del formaggio Quartirolo, molto leggero e fresco e una fettina arrotolata di arrosto di tacchino. Al centro della fetta aggiusteremo un ciuffetto di finocchietto, e il nostro aperitivo sarà pronto.

Ci faranno tutti l’applauso dopo aver provato il nostro aperitivo fatto direttamente a casa. Non ci resterà che addobbare la tavola, scegliere un buon vino o un analcolico e il tutto sarà pronto.

Se vogliamo concludere in bellezza, potremo preparare anche uno squisito e veloce dolce al cucchiaio, un fine pasto fresco ma goloso.

