Un campo della cultura che pare caduto nella dimenticanza è il Galateo e il mondo delle buone maniere. Negli ultimi anni sembra che si lasci da parte la buona creanza e l’educazione: molto spesso non si ha cura di questo aspetto e si finisce col fare brutte figure. Molto spesso si è finito per non badare alle regole del bon ton, ma ciò non significa che questo sia del tutto inutile.

In realtà, nessuno ha mai decretato morto il bon ton e sarebbe utilissimo riportarlo alla ribalta. Oggi vogliamo parlare di un’autrice che affronta quotidianamente il tema dell’educazione e del Galateo che ora ha scritto un libro: questo libro in cima alle classifiche è perfetto per la donna e l’uomo di classe.

Un’autrice che ci insegna a fare sempre la mossa giusta

Elisa Motterle si occupa di un tema apparentemente desueto ma che in realtà è più attuale che mai. Sul suo profilo Instagram si occupa tutti i giorni di Galateo, bon ton e etiquette, cercando di rendere attuali le regole della tradizione.

Motterle è profondamente convinta che le regole della buona educazione possano rendere la vita più semplice e più bella: il Galateo non come un insieme di regole da seguire rigidamente ma un modo per abbellire le relazioni e i contesti.

Questo libro in cima alle classifiche è perfetto per la donna e l’uomo di classe

In seguito a questo incredibile successo social, Motterle sta pubblicando un libro che sta conoscendo prevendite incredibili. Il libro è intitolato Bon Ton Pop ed è edito da HarperCollins.

Nel testo compaiono alcuni interessanti consigli per migliorare sé stessi, la propria presentazione e la relazione con gli altri. Si affronta il tema del dress code, la mise en place del tavolo e lo spinoso tema dell’etichetta dei regali.

Le buone maniere, però, non si possono seguire solo in casa, ma anche al lavoro e sui social network.

In Bon Ton Pop vengono spiegate alcune semplici regole su come migliorare il tono di voce, la postura e la propria apparenza fisica. Tutte semplici dritte con cui potremo apparire davvero nella migliore versione di noi stessi.

L’autrice ha il merito di spiegarci come il bon ton non sia una vuota formalità ma possa davvero rendere tutto più interessante e raffinato.

