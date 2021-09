È tempo di funghi. Una passione che accomuna molte persone. Alcuni addirittura non amano neppure mangiarli in un semplice risotto, ma il loro divertimento primario sta proprio nel fare passeggiate nei boschi alla ricerca dei preziosi frutti.

Ma quali sono le migliori zone dove andare per essere sicuri di tornare a casa con i cestini pieni? In questo articolo passeremo in rassegna la maggior parte delle regioni italiane e, per ognuna di esse, daremo utili indicazioni sui posti migliori dove raccoglierli.

Ecco i luoghi migliori dove andare a cercare funghi e non tornare a casa a mani vuote

Il Trentino Alto Adige offre molte possibilità, soprattutto tra i boschi della Val di Fiemme, Val di Sole, Val Rendena e Val di Non. Tra i posti più noti ci sono l’Altopiano della Paganella in provincia di Trento e il Lago di Molveno, nel Parco Naturale dell’Adamello. Qui è abbastanza facile trovare funghi prataioli, gallinacci ma anche i tanto ricercati porcini.

Sempre al nord, in Veneto, sono consigliati l’altopiano di Asiago e le valli dei Lessini. Nel vicino Friuli Venezia Giulia, le valli di Tolmezzo sono rinomate sia per i funghi ma anche per i tartufi.

In Lombardia, occorre salire in Valtellina e nella provincia di Sondrio. Sul bergamasco è invece famosa la Val Brembana. Per chi non lo sapesse, anche intorno a Milano ci sono zone dove è possibile raccogliere i funghi: ad esempio, nel Parco delle Groane e nell’Oltrepò pavese.

In Emilia Romagna si trovano varie valli. Sul piacentino, le migliori dove andare alla ricerca di funghi sono la Val di Taro, la Val Trebbia, la Val Nure e la Val Baganza.

Da segnalare, però, anche l’alto Appennino Modenese e il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Dove raccoglierli in centro Italia

In Umbria, la zona migliore dove trovare funghi – anche porcini – è attorno a Terni.

Possiamo fare ottimi raccolti anche in Toscana. In zona Civitella Marittima e Roccastrada, ci sono boschi dove si possono trovare ovuli e porcini. Buone soddisfazioni anche nei boschi di castagno che si trovano lungo la strada che porta al Monte Amiata.

Proseguendo un po’ più a sud, nelle Marche, è da segnalare il Monte Acuto, zona molto ricca di funghi, dov’è possibile trovare anche qualità molto pregiate. Da segnalare anche il Monte Nerone (PU) e il Parco della Gola della Rossa, rinomata per i prelibati Pinaroli. Luoghi ricchi di funghi in Abruzzo sono la Marsica e i monti della Laga.

Ecco i luoghi migliori dove andare a cercare funghi e non tornare a casa a mani vuote nel sud Italia.

Continuiamo la nostra rassegna dei boschi ricchi di funghi con la parte meridionale dello Stivale.

La Campania offre numerose possibilità, dall’entroterra casertano a quello salernitano, oltre alle zone attorno ad Avellino. In Basilicata, troviamo sentieri nella zona di Potenza e Aliano.

In Calabria sono da prediligere le zone montuose della Sila. Qui si può trovare la mazza di tamburo. Andar per funghi sulle isole. In Sardegna, la Gallura è la zona migliore per trovare tante varietà, dai porcini ai chiodini.

In Sicilia, va segnalato il Parco dei Nebrodi, dove vi sono ampie distese di funghi di vario genere. Da ricordare, inoltre, anche la parte più umida del Parco dell’Etna.

