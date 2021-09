Quando il weekend arriva molti di noi hanno un solo desiderio: rilassarsi e passare un pomeriggio a guardare qualche film o serie interessante. Per fortuna, soprattutto nel secondo caso, i titoli non mancano. Per questo oggi proponiamo questa nuovissima serie tv Disney di carattere apocalittico ci terrà incollati al divano con il fiato sospeso. Si può trovare sulla piattaforma Disney+, servizio di streaming dell’omonimo colosso principalmente conosciuto per i film di animazione. Questa volta però si tratta di un prodotto del tutto nuovo sia per il tema trattato che per i personaggi che lo popolano. Andiamo insieme alla scoperta di questa affascinante serie.

Stiamo parlando di “Y- L’ultimo uomo”. Questa storia inizia in un presente dai toni fortemente distopici tutti gli uomini della razza umana muoiono in maniera misteriosa, lasciando solo le donne in vita. Queste si trovano a dover fronteggiare i problemi di questo nuovo Mondo che lentamente sta andando al catafascio. Bisogna infatti trovare un modo per smaltire i cadaveri e per condividere in maniera equa le risorse che rimangono. Si scopre però che è ancora in vita Yorrick, un giovane ragazzo accompagnato da una scimmietta domestica anch’essa di sesso maschile. Questo strano duo sembra essere l’unico ad essere sopravvissuto. Nel fumetto sono presenti anche dei personaggi transgender che però per ora nella serie non sono ancora presenti. Vedremo nel corso delle puntate se saranno rimossi o se compariranno più avanti.

Il titolo si riferisce infatti al secondo cromosoma, unico tratto distintivo a livello genetico fra uomini e donne. Infatti i primi hanno il cromosoma composto da una X e una Y, le seconde da una doppia X. La storia è tratta da una graphic novel edita dalla DC Comics: questa è opera di Brian K. Vaughan ed è stata disegnata dalla fumettista Pia Guerra. Nonostante la storia sia oramai in circolazione da parecchi anni, la Disney ha pensato di produrla proprio in questo momento per rendere la partecipazione degli spettatori ancora più intensa, dato il periodo pandemico che stiamo attualmente vivendo. Dal 22 settembre sono disponibili le prime tre puntate sulla piattaforma online dedicata. Uscirà poi un episodio ogni mercoledì.

