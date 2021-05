Stanchi della solita vita e volenterosi di un’avventura? Se si desidera cambiare vita e si è alla ricerca di un lavoro decisamente particolare, questo è l’articolo giusto.

Oggi, infatti, Noi di ProiezionidiBorsa vi spiegheremo come è possibile vivere e lavorare in un antico castello a dir poco fiabesco. Infatti, anche se è difficile da credere, questo lavoro davvero unico e del tutto particolare ci permetterà di vivere in una fantastica località dall’atmosfera fiabesca. Scopriamo subito di che località si tratta.

Il castello che sembra uscito da una fiaba

Moltissimi conoscono almeno per fama l’abbazia di Mont-Saint-Michel. Edificata su un piccolo isolotto roccioso che affiora sulla Manica, questa costruzione medievale riesce ancora oggi meravigliare i turisti grazie alla sua bellezza.

Pochi sanno però che lungo le coste inglesi si trova una controparte britannica della famosissima isoletta. Parliamo di Saint Michael’s Mount, piccolo lembo di terra che affiora a poca distanza dalle coste della Cornovaglia.

Su questo isolotto si trova un castello che sembra veramente uscito da una fiaba e che è tuttora visitato dai turisti. Sarebbe proprio in questo edificio medievale perfettamente mantenuto che sarebbe richiesta la presenza di un nuovo lavoratore.

Questo lavoro unico permette di vivere in una località splendida che sembra appena uscita da una fiaba

Infatti, la famiglia St Aubyn, che veglia sul castello da ormai più di tre secoli, è alla ricerca di un nuovo guardiano. Questa figura professionale dovrà prestare attenzione alla sicurezza della struttura. E aiutare la famiglia nella sua gestione quotidiana.

Sarà inoltre incaricato di guidare i turisti e attuare delle attività di normale manutenzione ove necessario. Infine, avrà non solo la possibilità, ma il dovere di risiedere per almeno 5 notti su sette nel castello.

In questo modo potrà godere della possibilità di vivere in un maniero fantastico che sembra realmente uscito da una fiaba antica. Quanti di noi possono dire altrettanto?

Ecco perchè questo lavoro davvero unico e del tutto particolare ci permetterà di vivere in una fantastica località dall’atmosfera fiabesca.

Approfondimento

Questa città medievale conquista il cuore grazie alle sue viste mozzafiato e alla sua cucina veramente indimenticabile