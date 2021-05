Nel presente articolo si andrà alla scoperta di una pianta poco diffusa in Italia ma molto semplice da coltivare.

Anche chi non ha grande esperienza, infatti, potrà tranquillamente seminarlo nel proprio orto o in vaso.

Si sta scrivendo del rabarbaro, una specie erbacea perenne molto diffusa selvatica utilissimo in cucina nella preparazione di diverse ricette previa cottura.

In molti lo conoscono per il suo utilizzo in liquori, digestivi e caramelle. Il rabarbaro piace sia per il suo aspetto dai colori vivaci, per le piccole dimensioni dei fiori e per i gambi amarognoli.

Il rabarbaro, infatti, presenta delle foglie di colore verde scuro con gambi carnosi di colore che varia dal verde al rosa al rosso. Le foglie del rabarbaro, però, non dovranno essere mangiate dal momento che sono tossiche.

In pochi lo sanno ma questa pianta poco diffusa è perfetta per abbellire il giardino senza fatica

Il rabarbaro è una pianta che preferisce le temperature fresche, deve essere coltivato in posizione ombreggiata. Sarà necessario evitare l’esposizione ai raggi diretti del sole. Le irrigazioni dovranno essere moderate, serviranno solamente per mantenere il terreno umido quando la pianta è giovane. Una volta sviluppatasi sarà necessario irrigare solo in caso di siccità prolungata. Il momento giusto per mettere a dimora la pianta di rabarbaro è la primavera. L’apparato radicale rizomatoso è molto profondo, infatti per la coltivazione in vaso sarà necessario scegliere un contenitore profondo lamento sessanta centimetri.

Sul fondo del vaso inserire dell’argilla espansa o della ghiaia dal momento che è una specie che patisce molto i ristagni idrici. Scegliere un comune terriccio universale miscelato con sabbia e concime organico come letame o stallatico.

La radice permane nel terreno anche durante l’inverno resistendo bene al freddo, fino a diversi gradi sotto lo zero.

Per questo motivo non bisognerà preoccuparsi quando si vedrà foglie e gambo seccare durante l’autunno.

Nell’orto sarà importante ripulire dalle erbacce la zona attorno alla pianta del rabarbaro, ottimo ricorrere alla pacciamatura.

Prelevando le coste si andrà a sottrarre sostanza nutritiva, per questo motivo sarà necessario concimare nel tardo autunno. Ecco perché questa pianta poco diffusa è perfetta per abbellire il giardino senza fatica anche se pochi lo sanno.

