Moltissimi conoscono almeno per fama la Toscana, quale sede di bellissime città di impronta medievale e rinascimentale. Non tutti sanno però che è possibile riscoprire piccole perle di bellezza anche in una Regione a lei confinante, l’Umbria.

Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo oggi vi presenteremo un piccolo Comune italiano veramente da scoprire: Spoleto. Infatti, questa città medievale conquista il cuore grazie alle sue viste mozzafiato e alla sua cucina veramente indimenticabile. Scopriamo subito perché.

A spasso per i secoli

Spoleto è una città antichissima, ricca di storia e cultura. Abitata fina dai tempi dei Romani, la città ha conosciuto l’occupazione dei Longobardi, fino a diventare fortezza del Papato e importante città rinascimentale.

Fin dall’ingresso in città è possibile riconoscere queste particolarità del Comune umbro e godere di un monumento veramente particolare. Sbucando dal bosco di Monteluco, non lontano dalla via Francigena, è possibile infatti imbattersi in un ponte veramente particolare. Si chiama Ponte delle Torri , ed è stato completato intorno al 1300 a partire da un antico acquedotto romano.

Attraversandolo non si potrà solamente accedere alla città storica di Spoleto, ma anche godere di viste mozzafiato sulla valle sottostante.

Camminando per le vie antiche della città non si può mancare di visitare la Rocca Albornoziana. Terminata intorno al 1400, questa imponente struttura rappresentava il potere temporale dei Papi e il loro dominio sulla città.

Al suo interno è possibile visitare i cortili d’onore e delle armi, siti spesso adibiti a concerti e spettacoli all’aperto. Casomai si volesse visitare la città sarebbe opportuno farlo verso la fine di giugno quando prende avvio il famosissimo Festival dei Due Mondi.

Inoltre, sono assolutamente da provare i i tipici piatti locali, spesso a base del prestigioso tartufo nero umbro.

