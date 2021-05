Alcuni luoghi della casa sono davvero difficili da pulire. Pensiamo ad esempio alla moquette. Elegante e raffinata, dona quel tocco in più al nostro appartamento e ci rende fieri delle stanze che lo compongono. Ma c’è un grande problema: è difficilissima da igienizzare. Mantenere la moquette non è esattamente un gioco da ragazzi e, in alcuni casi, può risultare fastidioso. Ma c’è una buona notizia che ci attende. Infatti, questo ingrediente naturale farà risplendere un’area della casa che nessuno pulisce bene e che fa sembrare tutto sporco! Vediamo di cosa si tratta.

Iniziamo con qualche consiglio

Mantenere una moquette pulita e splendente richiede impegno e fatica. Perciò, partiamo dal presupposto che dovremo pulirla almeno un paio di volte ogni settimana con aspirapolvere e lavaggio. Ma, se questo non dovesse bastare, c’è un elemento fondamentale che può arrivare in nostro soccorso. In questo caso, stiamo parlando dell’alcool denaturato. Sappiamo perfettamente quanto sia utile per le pulizie della casa in generale, e potrà dimostrare il suo potere anche con la moquette. Ecco come dovremo usarlo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Come sfruttarlo per avere una moquette splendente e invidiabile

Per sfruttare al meglio il nostro ingrediente segreto, dovremo procurarci:

due bicchieri di alcool denaturato;

un bicchiere di aceto;

un litro d’acqua.

Prendiamo tutti gli elementi appena citati e facciamoli amalgamare in una ciotola. Quando vedremo che la soluzione sarà ben diluita, ci basterà inserirla in uno spray pulito. E adesso, passiamo il composto che abbiamo appena creato sulla nostra moquette. Lasciamo agire per qualche ora e poi risciacquiamo. Vedremo come le pulizie non saranno mai più un problema perché questo ingrediente naturale farà risplendere un’area della casa che nessuno pulisce bene e che fa sembrare tutto sporco!

Approfondimento

Un trucco che nessuno conosce farà brillare il pavimento come non mai e lo renderà sempre splendente e senza aloni