Le scaloppine sono un piatto della tradizione italiana. Queste hanno come protagonista la carne infarinata e poi fatta cuocere con un vino. La salsina che crea la farina a contatto con il vino rende questo piatto uno dei secondi più golosi di sempre. Oggi con questo articolo vogliamo proporre una sua variante che farà leccare i baffi. È incredibile come sia semplice preparare queste deliziose scaloppine di pollo che lasceranno tutti senza parole. Scopriamo insieme gli ingredienti che ci occorrono e tutti i passaggi di questa ricetta.

Ingredienti:

a) 6 fettine di petto di pollo;

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

b) 60 gr di pomodori ciliegino;

c) 2 cucchiaini di capperi;

d) 25 gr di pinoli;

e) 200 ml di vino bianco;

f) 3 cucchiai d’olio evo;

g) 250 gr di farina 00;

h) sale q.b.;

i) origano q.b.

Preparare le scaloppine

Per preparare le scaloppine, prendiamo le nostre fettine di petto di pollo e le rendiamo più sottili con il batticarne. Lasciamo le fettine da parte e sgoccioliamo i capperi. Dopo averli lavati con acqua fresca, li sgoccioliamo nuovamente e li mettiamo in una boule. Laviamo e tagliamo i pomodorini ed aggiungiamoli ai capperi. A questo punto, prepariamo una scodella e mettiamo al suo interno la farina 00. Passiamo le fettine di pollo nella farina premendo delicatamente con le mani in modo che la farina rimanga attaccata alla carne. Rimuoviamo la farina in eccesso e mettiamo le nostre fette su un tagliere.

Cuocere le scaloppine

Prendiamo una padella antiaderente e mettiamo al suo interno l’olio extravergine d’oliva. Facciamolo scaldare ed uniamo le fette di carne precedentemente infarinate. Dopo averle fatte cuocere da entrambi i lati per qualche minuto, aggiungiamo il vino bianco e facciamolo evaporare. Saliamo a piacere ed aggiungiamo i capperi, i pomodorini e i pinoli. Lasciamo cuocere e quando mancano un paio di minuti al termine della cottura, spolverizziamo l’origano sulla carne. A questo punto il piatto è pronto: è incredibile come sia semplice preparare queste deliziose scaloppine di pollo che lasceranno tutti senza parole.

Consigli

Ricordiamoci di avvolgere le fette in un foglio di carta da forno prima di batterle con il batticarne. Per la scelta del vino, la Redazione preferisce lasciare la scelta al Lettore. Questo perché ogni vino regalerà a questa pietanza un sapore più o meno deciso e ciò dipende dai gusti e dalle preferenze di ognuno.

Approfondimento

Le cotolette vegetariane dal ripieno cremoso.