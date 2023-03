Questo Gratta e Vinci costa solo 10 centesimi, lo sapevi? È tutto vero, si gioca così e si vince spesso

Il Gratta e Vinci è uno dei giochi preferiti dagli italiani. Che si giocano, purtroppo, a volte anche delle cifre importanti, ed è un problema serio quello della ludopatia. Eppure, non tutti sanno che da poco è disponibile un Gratta e Vinci che costa solo 10 centesimi. Una cifra che ci permette, magari, di fare tante partite. Ed ecco come si chiama.

Tanti italiani, anche una volta al giorno, provano a sfidare la fortuna e vincere con il Gratta e Vinci. Purtroppo, a volte, spendendo anche parecchi euro e rovinando la propria famiglia. Per fortuna, in questi casi, si possono leggere i segnali e risolvere il problema chiamando un numero specifico.

Per fortuna, esistono diverse lotterie istantanee. Non tutti, infatti, come sappiamo, hanno lo stesso prezzo. Ci sono Gratta e Vinci per tutte le tasche. Li possiamo comprare da 1 euro, da 2 euro, da 3 euro. Così come da 5 euro, da 10 euro o da 20 euro. Chiaramente, queste lotterie istantanee più costano e più mettono in palio premi alti che, veramente, potrebbero cambiare la vita a una famiglia.

Ecco come si gioca con questo nuovo Gratta e Vinci che costa appena 10 centesimi

Ecco, quindi, che è incredibile la notizia che questo Gratta e Vinci costi solo 10 centesimi. Pensando alle tasche degli italiani, questo fa crescere notevolmente le partite che potremmo giocare. Ad esempio, con appena 1 euro, avremo ben 10 possibilità di riuscire.

Il che non è male e potrebbe essere un buon compromesso per chi ha il vizio del gioco. Va detta subito una cosa. Non pensate, con 10 centesimi, di diventare milionari. Anzi, il premio massimo è solo di 20 euro e, quindi, non illudiamoci. Certo, più partite potrebbero garantire una vincita comunque sufficiente per prendere pane e latte.

Volendo possiamo giocare anche più di 10 centesimi. Dipende solo da noi

Il gioco in questione si chiama Lil Lady Winning Words e sarebbe più corretto dire che si gioca da 10 centesimi. Infatti, uno potrebbe arrivare a puntare anche 20 euro, con lo stesso gioco e, di conseguenza, vincere un premio massimo di 4mila euro. Infatti, sono validi tutti i classici costi del Gratta e Vinci, da 1 euro in su. Ma, in più, ci sono anche 20 o 50 centesimi.

Si gioca online, quindi dovrete provare con il vostro smartphone o tablet o pc. Come? Semplicemente, ci sono, a sinistra del Gratta e Vinci, delle parole di varie lettere. Noi dovremo scoprire le nostre 18 lettere e, se riusciremo a trovare tutte quelle che formano una o più parole del Gratta e Vinci, avremo vinto. Non solo. C’è anche una parola bonus. Se riusciremo a completarla con le lettere trovate, avremo dei giochi bonus che ci permetteranno di vincere di più.

Questo Gratta e Vinci costa solo 10 centesimi e scopriamo quali sono le sue probabilità di vincita

La cosa che, però, a uno interessa sapere è che probabilità di vincita ci sono. Ebbene, partiamo dal premio massimo che, come detto, potrebbe essere di 20 euro, giocando 10 centesimi, ma anche 4mila euro giocandone 20. Qui, vince 1 ogni 5mila giocate. Se ci pensate, non è poco, considerando gli altri Gratta e Vinci.

Si può raddoppiare la somma giocata con 1 ogni 20 giocate. Infine, che è il dato più importante, una giocata ogni 8,87 è vincente premi superiori al costo della giocata. Ovvero, dai 10 centesimi in su. E senza il rischio di commettere i soliti errori.