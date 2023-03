Le 3 piante più resistenti e con fiori belli colorati, adatte anche a chi non ha il pollice verde e alle basse temperature del periodo

Le piante sul tuo balcone non resistono più di qualche giorno e muoiono per il freddo? Acquista queste piante con fiori colorati, il risultato è assicurato!

Il meteo è abbastanza ballerino in questi giorni. L’inverno sta praticamente volgendo al termine e, fino a qualche giorno fa, il freddo sembrava solo un lontano ricordo.

Le giornate che si allungano iniziavano a farci ben sperare, complice un sole sempre più caldo e luminoso. Eppure, con la stessa velocità con cui pensavamo di poter chiudere il cappotto nell’armadio, così siamo dovuti tornare ad indossarlo. Secondo il meteo, infatti, in questi giorni potremo assistere nuovamente ad una flessione delle temperature, con un ritorno delle gelate.

In questo scenario, chi soffre di più è la natura. Alcune piante, infatti, a causa di questo clima pazzerello, hanno anticipato la fioritura, poi bloccata da questo tracollo delle temperature.

Ecco perché, a conti fatti, ciò che conviene tenere sul proprio balcone o nel giardino sono alcune piante assolutamente resistenti. Non temono il freddo e, anzi, danno il loro meglio anche durante le stagioni più fredde dell’anno. Sveliamo insieme i nomi di queste 3 piante da comprare immediatamente per colorare il proprio spazio esterno.

Le 3 piante più resistenti e con fiori belli colorati: i nomi da ricordare per rendere bellissimo il nostro bellissimo giardino

Per far resistere le proprie piante a lungo in un appartamento, non è detto che si debba per forza puntare sulle piante grasse. Esistono diversi metodi per innaffiarle al meglio, ma non è questo il discorso principale di oggi.

In questo articolo, infatti, non ci limiteremo a consigliare le piante grasse, ma andremo anche su piante normali, con la caratteristica di essere piene di fiori.

Fiori a dir poco strepitosi

Partiamo dalla pervinca, una di quelle piante che fanno innamorare chiunque sin dal primo sguardo. Il suo tratto più caratterizzante è proprio l’essere colma di bellissimi fiori piccoli, color pervinca, appunto. Questa pianta viene usata soprattutto per decorare bordure o aiuole, ed è molto resistente al freddo.

Altre che sopportano bene le temperature rigide

La seconda pianta di cui vogliamo parlare è la peonia, uno degli esemplari più adatti a sopravvivere al freddo invernale. È una pianta perenne, destinata a vivere a lungo e a darci grandi soddisfazioni, anche se non abbiamo un grande pollice verde.

La peonia, infatti, non ha bisogno di molta acqua, soprattutto in inverno. Verso fine aprile, poi, ci regalerà dei bellissimi fiori rosa, bianchi, gialli, così come i bellissimi crisantemi.

Un’altra pianta facilissima da curare e bella come decorazione per il giardino è l’iris. Anche questa pianta non ha bisogno di particolari cure, e resiste senza problemi al freddo. I colori variano dal blu, al lilla, al bianco, fino all’arancio. Il terriccio ideale per l’iris è leggero, magari con ghiaia o sabbia per renderlo meno denso.

In pochi la conoscono questa pianta incredibile

Per concludere, citiamo anche un esemplare che rientra tra le 3 piante più resistenti e rigogliose anche in inverno. Il suo nome è fotinia, e probabilmente tutti l’abbiamo già vista all’interno di giardini condominiali e luoghi simili. Le sue foglie rosse danno un bellissimo tocco di colore all’ambiente, e non richiede troppe cure. L’importante è che il terreno sia ben drenato e privo di ristagni idrici, dannosissimi per la pianta.