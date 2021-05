Quando ci si prepara per uscire, dopo aver fatto il bagno o la doccia e dopo essersi vestiti non può mancare la spruzzata di profumo. Quest’ultimo ha mille fragranze e la scelta della profumazione migliore per noi è strettamente personale.

Esistono ormai tante boutique dedicate alla creazione del profumo ideale che abbinano diverse fragranze per ottenerne uno diverso e unico. Ci sono anche dei metodi per poterlo fare da soli senza spendere troppo e in breve tempo. Ad esempio, questo è il profumo fresco e delicato sulla pelle e utile per la casa, facile da realizzare e pronto in un mese.

Ingredienti e strumenti per creare il profumo fresco e delicato

Per creare questo profumo fresco e delicato sulla pelle e utile per la casa, abbiamo bisogno di pochi ingredienti e strumenti:

fiori di zagare q.b.,

Acqua di colonia q.b.,

un colino,

una boccetta di vetro.

Preparazione facile e veloce

Il profumo fresco e delicato sulla pelle e utile per la casa non è altro che il profumo di zagara. Questo rientra tra quelli che possiamo facilmente realizzare da soli. Saper fare il profumo di zagara ci permette di avere un profumo totalmente naturale, rispettoso dell’ambiente.

La preparazione è davvero facile e veloce, prendiamo i fiori di zagara e immergiamoli in un contenitore pieno d’acqua fredda. Questa operazione ci permette di lavare i fiori ed eliminare la polvere.

Fatto questo, filtriamo con un colino e lasciamo i fiori su carta assorbente e tamponiamoli delicatamente con un altro foglio.

Utilizziamo poi un barattolo di vetro e versiamo all’interno l’acqua di colonia e i petali lavati. Lasciamo in infusione per almeno un mese e trascorso questo tempo filtriamo il profumo di zagara con un colino in in una bottiglietta per profumi. Meglio se questa è dotata di tappo a spray.

Questo è il profumo fresco e delicato sulla pelle e utile per la casa, facile da realizzare e pronto in un mese.