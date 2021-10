L’obiettivo del piccolo risparmiatore è in genere quello di investire in un prodotto sicuro che non dia sorprese alla scadenza. Cioè una somma di denaro investita oggi dovrebbe garantirgli sempre due elementi. Primo, la disponibilità del rimborso in qualunque momento e in secondo luogo l’integrità del capitale investito.

I prodotti emessi d Cassa Depositi e Prestiti (CDP), i buoni fruttiferi, sono prodotti che garantiscono entrambi gli elementi. Sono rimborsabili sempre, anche prima della scadenza, e senza alcun costo di commissione. Inoltre il rimborso anticipato non dà luogo a nessuna penalizzazione, si ha sempre il 100% del capitale di partenza..

Sono dunque “perfetti” per il risparmiatore che punta tutto su questi 2 elementi.

Poniamoci nei panni di chi è alla ricerca di una soluzione d’investimento a medio termine: quale buono preferire? Abbiamo fatto una ricerca e costatato che questo è il più ricco buono fruttifero postale a 5 anni ad ottobre 2021.

I vantaggi del buono fruttifero postale

Vediamo quali sono i punti di forza e di debolezza dei buoni fruttiferi.

Due vantaggi li abbiamo già illustrati sopra. Poi abbiamo la garanzia dello Stato sul capitale investito e la tassazione agevolata degli interessi (solo il 12,50%). Tuttavia, attenzione ai titolari dei buoni fruttiferi postali perché dovranno pagare questa imposta a fine anno.

Inoltre si possono acquistare a partire da piccolissimi importi e non prevedono alcun costo di acquisto, gestione e rimborso. Infine, possono essere sottoscritti nella forma cartacea o in quella dematerializata.

I punti di debolezza di questo strumento

Passando ai contro, invece, va detto che questi strumenti rendono poco.

Secondo i dati ISTAT, l’inflazione a settembre è stata pari al 2,6%. Secondo la NADEF (Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza), invece, il tasso medio annuo potrebbe essere dell’1,5%.

Quindi per andare a pareggio, cioè mantenere inviato il potere d’acquisto del capitale iniziale, ci vorrebbe un tasso pari a quello del carovita. Oggi solo il buono dedicato ai minori riesce oggi a garantire rendimenti superiori a questo tasso medio d’inflazione.

Questo è il più ricco buono fruttifero postale a 5 anni ad ottobre 2021

Sciogliamo adesso il dubbio iniziale del nostro ipotetico investitore. I buoni fruttiferi da analizzare sono: il buono 3X4, il buono 4X4 e il buono ordinario (durata massima 20 anni). Immaginiamo una durata dell’investimento pari a 5 anni, cioè di disinvestire prima della loro scadenza naturale.

Ecco quanto si incasserebbe al termine del quinquennio:

per il buono 3X4, il capitale andrebbe moltiplicato per questo coefficiente netto: 1,00262763;

nel caso del buono 4X4, il coefficiente netto da impiegare per il calcolo del montante è pari a: 1,00702103;

infine il coefficiente netto di riferimento per il buono ordinario al termine dei 5 anni è pari a: 1,00438157.

Dunque è il prodotto con la scadenza intermedia (16 anni) quello che offre, al momento in cui scriviamo, il rendimento più ricco a 5 anni.

Approfondimento

Attenzione perché solo così gli interessi del buono fruttifero postale si possono incassare per fare una vacanza al mare o in montagna.