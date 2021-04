Questo è il motivo per cui in Italia si parla di bicameralismo perfetto

L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Il primo articolo della Costituzione parla chiaro. Esiste un Parlamento eletto direttamente dal popolo che rimane in carica per 5 anni. Esso è espressione delle maggiori forze politiche che, a loro volta, designano il Presidente del Consiglio e il Governo.

È il Presidente della Repubblica che, in ultima istanza, conferisce il mandato di guida del paese. Appurando che vi è una maggioranza forte a sostegno del Governo stesso.

Fin qui tutto chiaro. Ma come mai esistono due Camere?

Questo che vedremo è il motivo per cui in Italia si parla di bicameralismo perfetto.

Perché è importante conoscere questi argomenti?

La Costituzione italiana continua affermando che la sovranità appartiene al Popolo. È proprio per questo che ogni cittadino dovrebbe essere consapevole. Tutti dovrebbero conoscere questi argomenti. In particolar modo come funziona l’ordinamento nazionale. Sfortunatamente, infatti, molta insofferenza dei cittadini nasce dalla disinformazione.

In un articolo precedente si è visto cos’è un disegno di legge. Anche qui i cittadini hanno voce in capitolo. Secondo determinate linee guida.

Per fortuna non bisogna essere dei costituzionalisti affermati per capire le basi del diritto. Ognuno di noi ha il dovere di informarsi e scegliere i propri rappresentanti in Parlamento con cognizione di causa.

Questo che vedremo è il motivo per cui in Italia si parla di bicameralismo perfetto.

Camera e Senato

Il Parlamento è composto di due Camere. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati. Il primo è formato da 315 Senatori (ridotti a 200 dopo il referendum del luglio 2019) eletti a suffragio universale. La Camera, invece, consta di 630 Deputati (ridotti a 400). La Costituzione norma, inoltre, Enti Locali come Regioni, Province e Comuni.

Il potere del Parlamento è essenzialmente legislativo. Ma perché il bicameralismo è perfetto? La risposta è semplice. Entrambe le Camere hanno una legittimazione paritaria. Esse svolgono gli stessi impieghi in maniera sincrona. Nessuna prevale sull’altra in termini di importanza assoluta. Al contrario di quanto accade nel Regno Unito o in Francia.

La ragione di tale scelta dei Padri Costituenti è legata all’elaborazione delle leggi stesse. Se queste ultime si sottopongono a diverse revisioni, si desume che saranno realmente rappresentative della volontà del Popolo.