Anche con l’arrivo dell’estate, ci ritagliamo sempre un po’ di tempo per guardarci qualcosa in streaming. Qualcuno preferisce Amazon, altri invece scelgono Netflix, ma in ogni caso la possibilità di fare una serata film è sempre attraente.

Per fortuna queste piattaforme hanno un’offerta estremamente ampia, ed abbiamo l’imbarazzo della scelta. Lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di fornire consigli utili in questo senso. Ad esempio, recentemente abbiamo indicato quali sono le migliori serie da vedere anche se si ha poco tempo per guardarle.

Oggi andiamo invece a conoscere un film che ha sorpreso tutti coloro che l’hanno visto, ed ha ricevuto il plauso delle critica. Questo è il meraviglioso film su Netflix che ha commosso e fatto riflettere milioni di appassionati.

Il film apprezzatissimo

Oggi consigliamo di vedere “Lei” di Spike Jonze. Si tratta di un film che combina fantascienza con romanticismo, e fornisce degli spunti di riflessione importanti sul nostro rapporto con la tecnologia.

“Lei” è ambientato in un futuro imprecisato, in cui l’intelligenza artificiale ha un ruolo di primo piano. Il protagonista, interpretato da Joaquin Phoenix, è un uomo divorziato che compra un sistema operativo per computer e telefono, che possiede un’assistente vocale. Questa assistente assomiglia a Siri di Apple o a Cortana di Microsoft, ma è molto più intelligente, quasi umana. Essa è in grado di sostenere discussioni come un essere umano, e parlando con lei, il protagonista se ne innamora.

Gli spunti di riflessione

Non anticipiamo di certo gli sviluppi del film, ma semplicemente l’introduzione che abbiamo fornito ci fa già pensare. Cosa potrebbe succedere in un futuro in cui le intelligenze artificiali non si distinguono più dalle persone? Questa domanda ha sconvolto pubblico e critica che hanno adorato quest’opera. “Lei” è stato candidato a cinque Oscar, ed ha vinto per la migliore sceneggiatura.

Questo è il meraviglioso film su Netflix che ha commosso e fatto riflettere milioni di appassionati. Ci regalerà qualcosa di diverso, a cui non siamo abituati, e metterà in discussione molte nostre certezze. Insomma, la visione è assolutamente consigliata.