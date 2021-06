CaIl tempo di organizzare le vacanze estive è ormai entrato nel vivo. Per i più indecisi o per chi vuole semplicemente sognare, la nostra Redazione ha selezionato dei lidi da favola. Sembrano scorci di paesaggi tropicali, ma si trovano nel nostro Paese. E potremmo averli a pochi passi da casa.

Ecco di seguito le 6 spiagge tra le più belle d’Italia dal sapore caraibico e mare turchese dove tutti i turisti sognano di andare.

Baia del Silenzio, Sestri Levante

Questa spiaggia si trova in Liguria, in provincia di Genova. È una piccola oasi di pace circondata da coloratissime casette. La Baia del Silenzio è molto amata, non solo dai turisti. Alcuni personaggi di fama mondiale come Richard Wagner e Guglielmo Marconi sono stati in visita qui. Sabbia fine e mare trasparente completano il suggestivo paesaggio.

Spiaggia di Fetovaia all’Elba

A sud-ovest dell’isola d’Elba, a circa 10 km da Marina di Campo sorge la bellissima spiaggia di Fetovaia. Mare blu-verde smeraldo, spiaggia di sabbia d’oro e imponenti scogliere si alternano in questo posto da cartolina. Come sfondo del paesaggio non può mancare la suggestiva cornice della macchia mediterranea.

Spiaggia dei Frati di Numana

Impossibile non citare i paesaggi mozzafiato della Riviera del Conero. Tra questi l’incantevole spiaggia dei Frati, in provincia di Ancona. In questa piccola perla marchigiana ci si può riposare a contatto con la spiaggia di ghiaia bianca e il mare che più azzurro non si può. Il tutto all’ombra di una maestosa falesia.

Spiaggia dei Maronti a Ischia

Una spiaggia affascinante su una delle più belle isole italiane. Chi va a Ischia non può non visitare la spiaggia dei Maronti. Qui un magnifico paesaggio collinare si innalza sulle acque cristalline. Come ciliegina sulla torta, ci si può inoltrare nelle grotte dietro la spiaggia e rigenerare mente e corpo in acque termali naturali.

Cala Rossa, Favignana

Forse la spiaggia più bella di Favignana, in provincia di Trapani, Cala Rossa non è semplicissima da raggiungere, ma la fatica varrà ogni singolo sforzo. Mare turchese e scogli piatti offrono il paesaggio ideale per chi è in cerca di pace e tintarella. Imperdibile.

Mari Ermi, Cabras

Mari Ermi rientra d’obbligo tra i litorali più affascinanti d’Italia. In provincia di Oristano sorge una delle perle sarde per eccellenza. Spiagge di quarzo bianco e rosa e acque indescrivibili valgono da sole il prezzo del biglietto. Questa spiaggia è perfetta anche per gli amanti degli sport acquatici.

