Se le piante del nostro giardino sono infestate dai parassiti o minacciate dalle malattie, c’è un rimedio fai da te e multiuso che può rimetterle subito in sesto. Questo rimedio si basa sull’azione del sapone all’olio di cocco: un sapone molle, facilmente acquistabile a basso prezzo e con incredibili proprietà antibatteriche.

Salvare le nostre piante da parassiti e malattie non è mai stato così semplice ed economico grazie a questo spray fatto in casa con qualche scaglia di sapone naturale. Vediamo insieme come prepararlo e quali sono le accortezze da rispettare.

Le insospettabili qualità del sapone naturale all’olio di cocco contro afidi, fumaggine e non solo

Come anticipato, il sapone all’olio di cocco ha incredibili qualità detergenti e antiparassitarie. Prepararlo in una soluzione e applicarlo sulle foglie delle piante ci garantisce di salvaguardarle da malattie come la fumaggine. Ci permette altresì di tenere lontani afidi, cocciniglia, acari e tutti gli insetti che minacciano la salute della pianta. Ci sono però delle accortezze di cui tenere conto. Se è vero che questo sapone non è assolutamente tossico per l’uomo, può esserlo per le api. Per questo è meglio utilizzarlo sulle piante lontano dai peridi d’impollinazione (durante la fioritura).

Inoltre, sebbene sia un sapone delicato, per alcune piante, come azalee, gardenie, prugni e ciliegi) potrebbe risultare nocivo per la sua alta concentrazione di potassio. In ogni caso è bene provare la soluzione su una foglia e vedere come reagisce, prima di applicarlo su tutta la pianta.

Per preparare lo spray antiparassitario naturale con il sapone all’olio di cocco ci servono solo due ingredienti:

a) 10 grammi di sapone;

b) 1 litro d’acqua.

Facciamo sciogliere il sapone in acqua e versiamo il tutto in un flacone con un beccuccio spray.

Applichiamolo sulle piante evitando le ore più calde; meglio se di prima mattina o dopo il tramonto. Possiamo applicare la soluzione per massimo 3 giorni di fila, a non meno di 24 ore di distanza tra un’applicazione e l’altra.

