Ormai molti lo sanno, certi laghi non hanno niente da invidiare al mare. Anche quando siamo lontani dalla costa, quindi, possiamo concederci un po’ di villeggiatura in vacanza o nei week-end. Tra i meravigliosi laghi del nostro Paese ne spunta uno in una posizione perfetta per chi non si accontenta di fare il bagno. Questo delizioso lago a due passi dalle montagne e da un monumento unico al mondo ci regalerà fresche nuotate anche lontano dal mare.

Due laghi

In questo articolo parleremo di un lago in particolare, ma in realtà questa località vanta ben due laghi. Si tratta infatti di Avigliana, in provincia di Torino in Piemonte. Presso questo comune sorgono infatti il Lago Grande e il Lago Piccolo. Nelle acque del Lago Piccolo, che come si evince dal nome ha dimensioni minori, non è permessa la balneazione.

Presso il Lago Grande possiamo invece tuffarci, nuotare, fare bellissime passeggiate a due passi dall’acqua e stenderci a prendere il sole. A due passi sorgono anche le bellezze di Avigliana. Chi dopo una passeggiata e un bagno volesse scoprire qualcosa di più della zona potrà esplorarne in circondario.

Non solo nuotate

Questo delizioso lago a due passi dalle montagne e da un monumento unico al mondo ci regalerà fresche nuotate anche lontano dal mare ma le meraviglie della zona non finiscono qui. A pochi chilometri da Avigliana sorge infatti l’edificio che ha ispirato Umberto Eco per Il nome della rosa. Parliamo infatti della Sacra di San Michele, un’imponente e maestosa abbazia che sorge in cima al monte Pirchiariano. Questo edificio è così celebre da essere il simbolo ufficiale del Piemonte! Inoltrandoci verso le montagne potremo inoltre andare alla scoperta della Val di Susa.

Sono molti i siti di interesse nella valle e tra questi spicca il Forte di Exilles. Questo, insieme al Forte di Fenestrelle è uno dei forti più celebri del nord Italia. Ma non solo, la valle offre la possibilità di visitare borgate caratteristiche, rovine romane come quelle di Susa e di fare escursioni in montagna.