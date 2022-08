Sono in tanti che spesso sono alla ricerca di quali concorsi si possono fare con il diploma. L’elenco è abbastanza lungo e con buona frequenza se ne trovano di nuovi. Può, però, essere difficile restare sempre informati sui bandi non ancora scaduti. Chi, in particolare, fosse alla ricerca di un lavoro in Lombardia, potrebbe considerare l’ipotesi di prepararsi a questo concorso.

Questo concorso pubblico per diplomati in Lombardia non è ancora scaduto

Quello emanato è un bando di concorso pubblico per esami. Si devono coprire 3 posti a tempo pieno e indeterminato, come Agente di Polizia Locale nel comune di Trezzano sul Naviglio (Città Metropolitana di Milano). La posizione economica prevista è C1.

La domanda va presentata esclusivamente via telematica, attraverso gli indirizzi email e PEC indicati e nelle modalità specificate. La scadenza per partecipare è quella del 22 settembre.

Prevista una prova preselettiva, qualora le domande pervenute dovessero essere più di 50. Il concorso prevede due prove scritte e una prova orale. Per i dettagli relativi all’assegnazione dei punteggi, alle materie da studiare e per tutte le informazioni si rimanda alla lettura del bando.

Concorso che si può fare con il diploma

Per fare domanda di partecipazione a questo concorso, tra i requisiti indicati, c’è la necessità di avere il diploma. Richiesta, inoltre, una conoscenza dell’inglese “per integrare la prova orale”. I candidati, inoltre, devono avere tra i 18 ed i 41 anni ed essere in possesso di patente B in corso di validità. Tra le altre condizioni richieste ci sono la “sana e robusta costituzione”, oltre alla disponibilità a “porto” e “eventuale uso” dell’arma. Prevista, inoltre, una riserva a favore dei volontari delle forze armate nei modi indicati dal bando.

Come scaricare il bando del concorso pubblico

Per partecipare a questo concorso pubblico per diplomati in Lombardia è opportuno leggere il bando, ponendo attenzione ad ogni particolare. Il testo è disponibile sul sito del Comune di Trezzano sul Naviglio. Accedendo al portale dell’ente, si deve cliccare sulla voce Amministrazione Trasparente presente in alto.

Nel menù presente sulla sinistra occorrerà cercare Bandi di concorso e dunque cliccarci sopra. A quel punto si avrà avuto accesso ad una pagina in cui si troverà la lista dei concorsi pubblicati dell’ente.

Si dovrà cercare quello finalizzato, per l’appunto, alla copertura di tre posti a tempo pieno ed indeterminato come Agente di Polizia Locale. Nella tabella, oltre al bando in formato PDF, è possibile scaricare anche la domanda di partecipazione.

Per una posizione analoga, inoltre, si può anche approfondire la questione relativa ad un concorso bandito in Toscana. Si tratta di un bando emanato dal Comune di Scandicci e che riguarda posizioni lavorative in diversi comuni della Regione.

