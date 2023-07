Granita siciliana da gustare con la brioche: ecco le ricette di Giusina Battaglia per una fresca colazione 

Ogni giorno cerchiamo di rinfrescarci al mare o in piscina. Se stiamo a casa usiamo ventilatori, condizionatori e ci bagniamo spesso. Cerchiamo anche di bere molti liquidi e di mangiare qualcosa di leggero. Potremmo provare una colazione diversa grazie ad alcune ricette siciliane.

In estate abbiamo un po’ di tempo in più per noi e la nostra famiglia. Possiamo dedicarci ai nostri hobby e ci rechiamo in luoghi incantevoli in vacanza. Forse siamo già stati in Sicilia o abbiamo intenzione di andarci a breve. Una delle colazioni fresche tipiche dell’isola consiste nella granita accompagnata dalla brioche con il tuppo, un bottoncino di pasta al centro della cupoletta.

Un’esperta di cucina siciliana nota grazie a diversi programmi tv è Giusina Battaglia. Come si legge nel suo sito, Giusina ha origini palermitane e vive e lavora a Milano. Qui ha un’agenzia di comunicazione e diversi uffici stampa. Le sue trasmissioni sono molto seguite e a volte le riprese avvengono all’esterno, nella sua amata isola di Sicilia. Scopriamo alcune sue ricette per una fresca colazione.

Come fare la granita siciliana da gustare con la brioche

Per preparare la granita ci occorrono 500 g di fragole o di altra frutta. Laviamole e frulliamole con il succo di un limone. Sciogliamo 100 g di zucchero in 300 ml di acqua in un pentolino. Facciamo raffreddare e aggiungiamo le fragole. Versiamo il tutto in un contenitore e lasciamo in freezer per 2 ore. Bisognerà mescolare ogni tanto in modo da non far congelare la granita. Si può servire con della panna montata.

Gli ingredienti della brioche sono:

250 g di farina Manitoba;

250 g di farina 0;

125 ml d latte intero;

125 ml di acqua;

50 g di burro a temperatura ambiente;

60 g di zucchero;

10 g di lievito di birra fresco;

sale;

latte e uovo per spennellare.

Come servire una colazione fresca in estate

Abbiamo scoperto come preparare la granita siciliana da gustare con la brioche. Ecco ora come procedere per ottenere questo panino speciale.

Mescolare un po’ di latte con lo zucchero e poi sciogliervi il lievito. Versare nella stessa ciotola poi le farine setacciate, il restante latte, l’acqua, il burro e infine il sale. Impastare, poi coprire e lasciare lievitare 2 ore. Fare delle palline e attaccarne una più piccola al centro per il tuppo. Fare lievitare un’altra ora, poi spennellare con un tuorlo e un po’ di latte. Giusina Battaglia consiglia di far cuocere le brioche in forno statico a 180 gradi per 15/20 minuti.

In Sicilia in molti sono soliti aprire in due la brioche e riempirla con la granita al gusto preferito. Si può comunque servire in una coppetta la granita alla frutta presentando la nostra brioche su un piattino.