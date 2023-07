Come pulire le zanzariere senza smontarle: il metodo migliore e più veloce per lavarle te lo svelano i serramentisti

Il caldo estivo non ci dà tregua e gli insetti sono sempre in agguato. Per fortuna ci sono molti metodi naturali per tenerli lontani, ma quello tradizionalmente più diffuso è senza dubbio la zanzariera. Questo dispositivo, così comune nelle nostre case, impedisce l’accesso alla maggior parte degli insetti che troviamo in questo periodo. Oggi siamo qui per svelare un metodo sensazionale per pulirle bene rimuovendo sporco, insetti e polvere senza rovinarle, né smontarle.

Le zanzariere sono fondamentali d’estate, quando il gran caldo bussa alle nostre porte. Queste sono fatte da una rete dalla trama molto fitta, così tanto che permette all’aria di passare, ma di bloccare persino i più piccoli moscerini.

Questi, così come residui di sporco e granelli di polvere e polline con il tempo si accumulano nella trama della zanzariera sporcandola. Per pulirla ci sono molti metodi utili e validi. Con questo articolo vogliamo spiegarti i consigli degli esperti che ti permetteranno di lavare senza fatica e in tempi record le tue zanzariere.

Come pulire le zanzariere senza smontarle: 2 comunissimi oggetti per un pulito straordinario

Come dicevamo, la polvere e gli insetti intrappolati sporcano velocemente la tua zanzariera rendendo l’ambiente domestico sciatto e trascurato. Per prima cosa, gli esperti consigliano di utilizzare il phon che adoperi per i capelli. Attenzione però a non usare l’aria calda che potrebbe rovinare la zanzariera.

Grazie all’asciugacapelli riuscirai ad eliminare gran parte dei residui di sporco e polvere incastrati nella rete. L’asciugacapelli ti aiuterà moltissimo, ma se non pulisci le zanzariere da tempo, potrebbe non bastare. Ed è proprio qui che entra in gioco un prodotto che tutti abbiamo in casa: il nastro adesivo.

Tagliane un pezzetto e appiccicalo laddove vedi che lo sporco resiste ancora: polvere e insetti verranno via in un battibaleno.

Lavare bene la zanzariera in modo facile e veloce: bastano un solo gesto e 2 ingredienti profumati

Ma non puoi certo fermarti qui: per renderle davvero pulite, è necessario lavarle. Per farlo, ti chiediamo di unire 2 prodotti molto amati e profumatissimi: il sapone di Marsiglia e l’olio essenziale di citronella.

Il sapone di Marsiglia è formidabile contro le macchie più difficili da rimuovere. L’olio di citronella, invece, terrà lontani gli insetti che, sentendo l’odore, non proveranno nemmeno ad avvicinarsi.

Devi ancora installarne una? Guida alla scelta della migliore per la tua casa

Abbiamo visto come pulire le zanzariere senza smontarle, ma se stai ancora scegliendo quale acquistare vogliamo dirti quali sono le migliori.

Senza dubbio, le zanzariere in alluminio sono le migliori sul mercato perché resistono alla ruggine e ai segni del tempo. Tuttavia quelle scorrevoli o plissettate sono indubbiamente le più comode, oltre ad essere le meno visibili e meno ingombranti.

Infine, arriviamo al modello più economico in assoluto: le zanzariere magnetiche, ovvero quelle dotate di un magnete che le permette di chiudersi da sole. Potrai acquistarle nei negozi specializzati a partire da circa 25 euro.

