In estate c’è la necessità di preparare dolci freschi e semplici, che non richiedono l’utilizzo del forno.

In questo articolo, cercheremo di assecondare questo bisogno.

Vedremo, appunto, come realizzare la ricetta di un famoso dolce semifreddo, originario della Toscana, che piacerà sia a grandi che piccini.

Infatti, questo fresco e delicato dessert alle fragole farà letteralmente gongolare le nostre papille gustative ed è anche semplice da preparare. Stiamo parlando dello zuccotto.

Ingredienti

a) 500 gr di fragole;

b) 250 gr di savoiardi;

c) 200 gr di mascarpone;

d) 200 ml panna per dolci;

e) 125 gr zucchero.

Procedimento

Per prima cosa, prepariamo lo sciroppo con il quale bagneremo i savoiardi.

In un pentolino inseriamo lo zucchero ed un bicchiere d’acqua e mescoliamo a fuoco lento fino al bollore.

Dopo di che versiamo al suo interno le nostre fragole, precedentemente private della parte verde, lavate ed asciugate. Iniziamo dunque la cottura, aggiungendo un po’ di succo di limone, fin quando non saranno morbide.

Una volta pronte, scoliamole con una schiumarola e lasciamo raffreddare lo sciroppo. Qui andremo ad inzuppare i nostri savoiardi.

Questi andranno man mano posizionati sulle pareti interne e sul fondo di uno stampo per zuccotto, precedentemente ricoperto con della pellicola trasparente.

Una volta fatto ciò, montiamo la panna per dolci e mescoliamola delicatamente al mascarpone.

Ora iniziamo a versare un primo strato di panna e mascarpone, sul fondo dei savoiardi. Poi aggiungiamoci le fragole ricavate della cottura iniziale e procediamo a stratificare alternando i due elementi.

Ricopriamo fino alla fine con l’ultimo strato di panna e mascarpone, per poi foderare con i savoiardi rimasti.

Non ci resta che chiudere il tutto con la pellicola trasparente e lasciare in frigorifero per almeno 12 ore. Questo fresco e delicato dessert alle fragole farà letteralmente gongolare le nostre papille gustative ed è anche semplice da preparare, come abbiamo visto.

Prima di servire lo zuccotto, rigiriamolo con delicatezza su un piatto e sfiliamo dal contenitore.

