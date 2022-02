Tra gli ortaggi più consumati sulle tavole di tanti italiani troviamo senza alcun dubbio le melanzane.

Questo non soltanto per il gusto inconfondibile ma anche per le innumerevoli ricette a cui si presta. Non è soltanto la protagonista di uno dei piatti più amati della cucina mediterranea, ovvero la parmigiana di melanzane. Possiamo consumarla, infatti, in mille modi diversi.

Sott’olio, in padella al funghetto, ripiene o gratinate, o perché no, per preparare un piatto della celebre pasta alla Norma.

Insomma, quando abbiamo per le mani una melanzana abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta.

Tra queste innumerevoli scelte, però, c’è anche la più semplice e dietetica, ovvero senza alcun condimento.

Prima, però, scopriamo virtù e benefici di questa prelibatezza della terra.

Un ortaggio ottimo anche per la salute

Non è un caso se tra le verdure a piacere in molte diete è compresa anche la melanzana.

100 grammi di questo ortaggio apportano soltanto 20 calorie, una quantità veramente irrisoria.

Ciò che però lo rende ancor più salutare è la gran quantità di nutrienti al suo interno.

Troviamo infatti ben 230 mg di potassio, 14 mg di magnesio, 9 mg di calcio, 2,2 mg di vitamina C.

Ed ancora vitamina K, E, A, selenio, rame, zinco e manganese.

Le melanzane sono inoltre delle vere fonti di fibre solubili che contribuirebbero al controllo del colesterolo in eccesso.

Un vero e proprio “tesoro” di benessere che avrebbe anche proprietà anti-invecchiamento ed antinfiammatorie.

Scopriamo, dunque, come cucinarle nel modo più veloce e sano senza che il palato ne rimanga scontento.

Ecco come cucinare delle melanzane senza olio morbide e succose che non si seccano o attaccano ottime anche il giorno dopo

Ecco come possiamo assicurarci delle melanzane in padella light senza il timore di mangiare fette rinsecchite o bruciate.

La prima cosa a cui prestare attenzione è il taglio.

Su questo possiamo sbizzarrirci e decidere se tagliarle a fette verticali, orizzontali o a dadini.

Per questa preparazione ricordiamo non serve olio.

Basterà far rosolare le melanzane a fiamma viva per poi lasciarle cuocere con un coperchio aggiungendo un mestolo d’acqua di tanto in tanto.

Una volta terminata la cottura, potremo poi condire a piacere a crudo.

Le melanzane saranno morbidissime e potremo conservarle in frigo, preferibilmente in un piatto di ceramica coperto.

Ecco come cucinare delle melanzane senza olio ma senza bruciarle. L’indomani potremo di nuovo gustarle così oppure arricchirle ed utilizzarle per condire la pasta o accompagnare un secondo.

