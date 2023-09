Qual è il patrimonio e come investe i soldi Nick Mason, storico batterista dei Pink Floyd

Possiamo impiegare il nostro tempo libero in molti modi. Una forma di svago molto comune è la musica. Comprare cd, vinili, scaricare files permette di ascoltare le canzoni dei cantanti e delle band che preferiamo. Un gruppo entrato nella storia è quello dei Pink Floyd. Conosciamo un po’ meglio adesso il loro batterista Nick Mason, quanti soldi avrebbe e altre curiosità.

Una delle band più famose al Mondo è quella di Pink Floyd. I loro dischi sono tuttora molto venduti. Tra i componenti ricordiamo Richard Wright, Roger Waters, Syd Barrett e David Gilmour. Solo il batterista, però, è rimasto con il gruppo dall’inizio fino allo scioglimento. Parliamo di Nick Mason. Classe 1944, Mason ha contribuito a rendere sempre più unico il suono dei Pink Floyd in album come Atom Heart Mother, The Wall ecc.

Nel 2023 ricorre il cinquantesimo anniversario della pubblicazione del loro Lp più famoso, The dark side of the moon. Alcuni collezionisti sono disposti a comprare delle copie dell’epoca spendendo migliaia di dollari o euro.

Qual è il patrimonio e come investe i soldi il famoso batterista dei Pink Floyd

Nick Mason è probabilmente uno dei più grandi batteristi della storia della musica contemporanea. Continua a guadagnare dalla vendita degli album dei Pink Floyd e da vari diritti, ma non solo. Mason, infatti, sembrerebbe aver investito parte dei suoi soldi in una società di produzione discografica, la Nick Mason Music. Pare anche che sia il proprietario di un’azienda che fabbrica portachiavi.

Il suo patrimonio è piuttosto consistente e probabilmente tenderà ad aumentare. Più fonti inglesi parlano di 180 milioni di dollari. Per quanto riguarda gli immobili, Mason avrebbe due belle residenze in Gran Bretagna. È però la sua passione per le auto quella che gli fa spendere più sterline.

Il batterista non si limita ad ammirare le sue auto, le guida e in passato ha pure partecipato alla 24 ore di Le Mans.

Un parco auto da favola

Nel suo garage trovano posto tanti modelli di varie epoche. Tra le altre vetture spicca la Panhard 5 litri del 1901. Poi troviamo Porche, Aston Martin, Bugatti e tante altre auto storiche e costose. Quella a cui Mason è più legato è la Ferrari 250 GTO. Alcuni modelli simili sono stati venduti a oltre 50 milioni di dollari, ma il musicista al momento è contrario a liberarsene.

Alla passione per le quattro ruote si è aggiunta nel tempo quella per il volo. Mason è un pilota e avrebbe anche degli elicotteri.

Nick Mason si impegna anche in iniziative di beneficenza e inoltre guadagna da varie sponsorizzazioni.

Nel settembre 2023 si potrà vedere suonare in alcuni concerti con il suo gruppo Nick Mason’s Saucerful of Secrets in Australia.

Ecco quindi qual è il patrimonio e come investe i soldi Nick Mason, indimenticabile e instancabile musicista.