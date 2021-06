Quante volte capita che un nostro trucco si rompa e magari quella sera è necessario farsi belle e i negozi sono chiusi. Cosa si può fare? Le nostre nonne non compravano i trucchi perché erano in grado di farli da sole. Oggi ci sembra una cosa assurda avere l’abilità di prepararli noi. Perché non provarci almeno una volta? Tra l’altro sono prodotti naturali e non rovinano la pelle. Inoltre, è anche un buon modo se si vuole preservare la pelle da allergie e da prodotti troppo trattati. Certo il mondo del make-up si è evoluto ed è più facile recarsi in profumeria e comprare direttamente ciò che serve. Serve creatività e pochi sanno creare l’irresistibile rossetto color ciliegia della nonna con poche e semplici mosse.

Si può provare

Quello che si deve sapere è quali sono i prodotti di una volta e di che cosa erano fatti i composti che preparavano le nostre nonne. Andiamo con ordine per vedere gli ingredienti con cui si preparava il prodotto. Gli ingredienti usati solitamente erano il riso, oli, estratti minerali e piante officiali. C’è una vasta letteratura in merito. Ora però vediamo come fare un rossetto fai da te semplice e sicuro.

Un fantastico rossetto

Spesso ciò che ci affascina è la confezione. A questo si potrà rimediare scoprendo la nostra vena artistica. Prima cosa da fare recarsi in una erboristeria invece che nella solita profumeria. Lì acquisteremo le materie prime che serviranno per la preparazione.

Cosa serve

Il burro crea la base grassa del prodotto. Tra i diversi tipi, possiamo usare il burro di mango, karité o caffè e olio di avocado e cocco.

Ingredienti

a)Ossido di ferro rosso questo servirà a dare il colore;

b)olio essenziale profumato a scelta;

c)olio di ricino;

d)burro di cacao o karité;

e)mezzo cucchiaio di olio di cocco.

Pochi sanno creare l’irresistibile rossetto color ciliegia della nonna con poche e semplici mosse

Tutti gli ingredienti elencati si fanno sciogliere a bagnomaria fino ad ottenere un composto ben amalgamato per poi lasciarlo raffreddare. Una volta ottenuta la giusta temperatura, si versa il composto in un vasetto molto piccolo. Ora si potrà provare il nostro rossetto che ci riempirà di orgoglio e soddisfazione.

Approfondimento

