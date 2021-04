Viaggiare è una delle attività più belle che riempiono l’anima e che fanno bene allo spirito, alla mente e al cuore. Grazie al viaggio siamo in grado di conoscere posti nuovi, nuove culture e abitudini che senza questo non avremmo mai visto. Questo ci permette di conoscere anche tanta gente e di avere poi tante conoscenze in giro per il mondo. Un bel viaggio lascia sempre bei ricordi e storie da raccontare, al ritorno non si è mai la stessa persona, si cambia sempre un po’.

Ci sono coloro che dedicano maggior parte del loro tempo a viaggiare e a esplorare posti nuovi, perché probabilmente questo li fa sentire vivi. Al ritorno da ogni viaggio è sempre bello riuscire a portare con sé qualcosa che ricordi il luogo in cui siamo stati.

Questi sono i due souvenir che non possono assolutamente mancare nella nostra collezione di ricordi di viaggi e vacanze.

Calamite

I souvenir non sono solo degli oggetti da esporre, per alcuni sono dei veri e proprio oggetti-ricordo da collezionare. Inoltre c’è da dire che molti di noi acquistano dei souvenir per regalarli a parenti e amici. Questo è un modo carino, per far sapere che durante il viaggio si è pensati a loro e per dire che sarebbe stato bello condividerlo.

I souvenir da portare a casa o da regalare sono veramente tanti possiamo citare le cartoline, utili anche per scrivere un pensiero. Si può regalare un posacenere e un accendino se il nostro amico è un fumare o un collezionista di questi. Sicuramente un souvenir universale che può soddisfare le esigenze di tutti può essere la calamita da attaccare al frigo.

Palle di vetro

Se tra le cartoline, le calamite, i posacenere, niente ci piace perché visto e rivisto un souvenir sicuramente originale è la palla di vetro. Questo soprammobile racchiude al suo interno delle piccole miniature di monumenti o di simboli del paese in cui siamo stati. Sono degli oggetti molto belli da esporre e da tenere in casa. Al loro interno, oltre ai monumenti in miniatura contengono dell’acqua e dei corpuscoli bianchi che grazie al movimento danno un effetto suggestivo. Le palle di vetro sono dei fantastici oggetti da poter collezionare, si potrebbe dedicare una mensola solo a questi.

